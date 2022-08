WhatsApp: Estas son las acciones prohibidas que nunca debes hacer en la app

Whatsapp cuenta con normas de comunidad, términos y condiciones que las personas tienen que seguir para garantizar la sana convivencia en la app, ya que de lo contraría, la app puede llegar a banear la cuenta. Si bien, es probable que núnca hayas leído estas normas, es importante que sepas las cosas que núnca debes hacer.

Muchas personas no lo saben pero existen algunas palabras que están prohibidas en internet y sobre todo en plataformas como lo son WhatsApp, esto es por motivos de seguridad, para no incitar al odio o cualquier otro tipo de violencia, o bien para situaciones que no sean legales.

No conocer las reglas no hace que no las apliquen cuando se rompen, en general están prohibidas todas las conductas que amenacen, difamen o acosen a otra persona, además de incitar al odio, cualquiera de las antes mencionadas harán que WhatsApp bloquie la cuenta del usuario sin previo aviso.

Causas por las que WhatsApp puede bloquear tu cuenta

Una de las razones por la que WhatsApp puede bloquear tu cuenta tiene que ver con envíar contenido de índole ilegal, además de spam y métodos automáticos, publicar cosas falsas, declarar algo usando mentiras o engañar a alguien, romper los derechos de autor de la aplicación, colocar palabras que inciten a la violencia, odio, racismo entre otras.

En caso de que hayas realizado cualquiera de las actividades anteriormente mencionadas, a parte de que no es legal, te pueden banear tu cuenta y si ya has llegado a este extremo de tener una cuenta baneada, hay varios tipos de restricción.

La primera es por un lapso de tiempo, una vez que suspenden tu cuenta, se te indica cuánto tiempo tienes que esperar para volver a usar la plataforma, esto en los casos ideales ya que hay otras que son suspendidas de forma definitiva, así que lo mejor es evitar cualquier tipo de ofensa, escrita, nota de voz, video o archivo multimedia, con esto nos pueden quitar la cuenta además de que podemos tener problemas con otras personas.

Finalmente, si tu cuenta está baneada de la plataforma, no se puede recuperar, aunque puedes contactar al sistema de soporte de WhatsApp para explicar la situación y tal vez puedan retirar la suspensión, solo basta con ingresar al sitio oficial de WhatsApp y en la parte inferior, se encuentra el área de soporte, así los puedes contactar directamente y platicar tu situación para ver si es posible el desbloqueo y poder seguir usandola.



