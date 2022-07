Análisis de Fire Emblem Warriors: Three Hopes para Nintendo Switch

El pasado 24 de junio salió a la venta Fire Emblem Warriors: Three Hopes de manera exclusiva para el Nintendo Switch y una de las mejores apuestas para esta temporada, porque si has jugado alguno de los títulos pasados de esta increíble franquicia, definitivamente disfrutarás de esta nueva entrega.

Para empezar, hay que explicar que este título está lleno de secuencias de acción, de combates memorables en los que no sólo consiste machacar botones, implica en saber hacer estrategias y elegir bien los ataques. La historia, a diferencia de las entregas pasadas, se enfoca en gran medida en la historia, nos entrega una trama en la que el jugador queda inmerso y enganchado desde el principio. Por si fuera poco, las cinemáticas son maravillosas, con animaciones bien detalladas y en las que, ahora sí, cada personaje tiene su voz propia.

Si en algún momento tuvieron dudas de que la desarrolladora Omega Force no cumpliría las expectativas de los fanáticos, bueno, se equivocan estrepitosamente, porque hay que recordar que esta compañía estuvo a cargo de títulos como The Legend of Zelda, Dragon Quest y Persona 5.

¿De qué trata Fire Emblem Warriors: Three Hopes?

El personaje que utilizarás es Shez, un mercenario que tras perder una batalla y estar perdido se ofrecerá como ayudante de un grupo de exploradores.

Después de avanzar y ayudarse, los "exploradores" se convertirán en tus mejores aliados y hasta amigos, entre los que se encuentran Edelgard, Dimitri, Claude y otros personajes de Fire Emblem: Three Houses mientras luchas por el futuro de Fódlan.

Tendrás que formar una alianza con un líder para construir y comandar a un ejército en batallas de estilo uno contra mil, las cuales estarán llenas de profunda estrategia.

Modo de juego

Como ya es acostumbrado, en Fire Emblem Warriors: Three Hopes podrás elegir el sexo de tu personaje, así como cambiar el nombre y deberás escoger a que casa quieres pertenecer: Águila Negra, del León Azul o del Ciervo Dorado, dependiendo cuál elijas será lo que determine la aventura, porque cambiará la trama, a algunos personajes y hasta el final.

Podarás participa en batallas en tiempo real mientras tú y tu ejército de personajes de Fire Emblem: Three Houses se enfrentan a cientos de oponentes utilizando elementos de Fire Emblem para maximizar la estrategia.

Además, tienes que anticiparte y dar órdenes a tu ejército en medio del caos de la batalla para completar misiones y objetivos, lo que requerirá que planees bien tu estrategia y prepararte con armas, habilidades y clases para aprovecharte de los puntos débiles del enemigo.

Todo lo anterior pareciera muy confuso y complejo... y lo es al principio, especialmente si nunca has jugado un título de Fire Emblem, pero si ya tienes experiencia se te hará algo fácil.

Las batallas son épicas, ya que puedes hacer emocionantes combos. Foto: Especial

Título lleno de estrategia

Si estás familiarizado con los títulos musous (término japonés que significa “el único” o “sin igual”, y aplicado a los videojuegos es un género en el que un héroe es alguien "elegido"), sabrás que el persona que controles desarrollará técnicas especiales y asombrosas, que irán mejorando con el paso del tiempo.

Pero en Fire Emblem Warriors: Three Hopes no se trata sólo de presionar botones "a lo loco" y subir de nivel, también tienes que explorar un campamento en el que tendrás oportunidad de hablar con los colegas y los personajes pertenecientes a otras casas, esto te permitirá profundizar la relación y gestionar el equipamiento del equipo, así como otra serie de acciones. Sin embargo, parte de esto nueva acción es que te brindará una historia más detallada y ahondará sobre lo que ocurre en Fódlan.

Como ya es acostumbrado en esta franquicia, protagonizarás batallas asombrosas, pero deberás determinar el tipo de arma y personaje que emplees, porque hay desventajas, ya sea que emplees una espada, un arco o una lanza, algo que aprenderás en las primeras batallas.

Enemigos que dan batalla

Los enemigos no siempre se pueden liquidar a punta de golpes, debes descubrir los puntos débiles y hasta formar una estrategia de ataque, en la que alinees a tus compañeros.

Los jefes no serán nada fácil de derrotar, porque en su barra de energía, hay un escudo, el cual debes debilitar en primera instancia para que tus ataques surtan efecto hasta liquidarlo. Para esto tendrás que ser muy hábil, porque a pesar de que Shez es muy bueno con la espada y llega hacer combos de más de 100 golpes, los enemigos fuertes pueden reducir de manera considerable tu energía con un solo golpe.

Así que no será nada sencillo hacer las misiones o acabar con ejércitos completos, aunque será muy divertido, pero no te sientas frustrado si no siempre lo logras.

Los jefes son complicados de derrotar, cuentan con un "escudo", el cual hay que destruir primero. Foto: Especial

Fire Emblem Warriors: Three Hopes, una gran historia

A pesar de que nos enfocamos principalmente en la parte de las batallas, las órdenes y las estrategias, hay que haces hincapié en que la historia simplemente es envolvente e intrigante, pero si crees que es una secuela de Fire Emblem: Three Houses te aclaramos que no lo es, sólo guarda unas semejanzas en el modo de juego, pero los personas son otros.

Algo que ayuda en el desarrollo de la historia es el campamento, el cual también es un factor social dentro de Fire Emblem Warriors: Three Hopes, porque esa interacción con los personajes, tus aliados y los integrantes de las otras casas será fundamental para la implementación de estrategias y alianzas a lo largo del título. Esto, en definitiva, es algo útil e innovador.

Algo que tenemos que advertirte es que no esperes los mejores gráficos, especialmente cuando juegues en el modo portátil, porque hay momentos en que las batallas se ven un poco confusas y se estropea la resolución de la pantalla. Aunque los gráficos mejoran un poco cuando conectas el Nintendo Switch a una pantalla.

Una gran ventaja es que puedes jugar en las tres casas (Águila Negra, del León Azul o del Ciervo Dorado) y cada una su historia cambiará, lo que te brindará decenas de horas para jugar, así que no es un título de una campaña y listo, porque se disfruta cada una de las variantes y te revela un factor diferente de la historia.

Sigue leyendo

Super Cyborg, un videojuego al estilo de Contra que se disfruta en el Nintendo Switch

God of War: Ragnarok | Tráiler, fecha de lanzamiento y todo lo que debes saber sobre el esperado videojuego

¿Qué es Free Fire y cómo evitar que los niños sean víctimas de criminales en los videojuegos en línea?