Así puedes saber si alguien te bloqueó en WhatsApp

WhatsApp está buscando siempre que las personas elijan con quién tienen contacto y con quién no, así que desde que dicha aplicación apareció en las respectivas tiendas de descargas, integró la función de bloquear a otras personas, así que cuando no queremos hablar más con otra persona, solo basta con bloquearla y ya no podrá tener contacto con nosotros ni nosotros con dicho contacto.

Pero en caso de que tengas la duda sobre si alguien te ha bloqueado, existe una serie de pasos a seguir para conocer si esto ha pasado, te explicamos a continuación.

Recuerda que si no puedes ver detalles sobre la cuenta de la persona, puede ser que haya ajustado su privacidad para que nadie pueda ver su última hora de conexión, fotografía de perfil, no nos tenga añadidos en su agenda, no cuenta con conexión a internet, si cuenta con este tipo de configuraciones o situaciones, parecerá que estamos bloqueados, pero en realidad está limitando su información, cosa que nosotros también podemos hacer para tener una mayor privacidad en nuestra cuenta.

¿Cómo saber si estamos bloqueados en WhatsApp?

Para verificar si nos encontramos o no bloqueados, primero hay que envíar un mensaje a la otra persona, si llega una palomita significa que ya fue enviado a los servidores de WhatsApp, dos significan que ya lo ha recibido y azul que se ha leído, pero en caso de que pase bastante tiempo y se siga manteniendo una sola palomita, esto podría significar dos cosas, la primera es que el otro contacto no tiene conexión a internet o nos ha bloqueado.

Con esta plataforma de mensajería podemos hacer llamadas de voz y video, aunque cuando nos encontramos bloqueados, esto ya no se puede realizar, esto indica que no tiene conexión a internet o que realmente estamos bloqueados.

Otro método para conocer si nos ha bloqueado o no, es revisar su última hora de conexión, si no podemos ver este detalle, puede ser que lo haya limitado en los ajustes de privacidad o que realmente nos haya restringido el acceso, finalmente otro método para saber esto, es agregarlo a otro grupo, si no podemos realizar dicha acción de forma definitiva se confirma que estamos bloqueados, también dentro del mismo si no podemos enviarle un mensaje privado también nos encontramos bajo este estado.

Sin ver la foto de perfil, poderle llamar o agregar a grupos, son señales de que otra persona nos ha bloqueado de esta plataforma, no existen métodos para desbloquearnos ya que es un tema de seguridad y privacidad en WhatsApp, que busca mejorar la experiencia de las personas.

