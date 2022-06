Esto es lo que no debes hacer si se mojó tu teléfono celular

En la actualidad la mayoría de personas usan su dispositivo móvil para todo, trabajo, distracción la familia y demás, así que todo esto combinado con que podemos usar nuestro smartphone en todos lados, algunas veces pueden ocurrir accidentes y puede que se moje nuestro celular, así que aquí hay algunas recomendaciones de lo que no hay que hacer.

Aunque hay dispositivos capaces de resistir el agua, la gran mayoría de estos no tienen dicha función y pueden estropearse, así que en primer lugar tu smartphone ya no aplicará a garantía, lamentablemente muchas de ellas ya no aplican cuando se ha mojado, esto incluye algunas que son extendidas, la recomendación es siempre investigar y leer acerca de que sucede si se moja, hay algún cambio o reparación o la empresa se deslinda al ser un error de usuario.

Además el servicio técnico es capaz de reconocer fácilmente que se trata de un fallo por agua, así que hay que descartar esa opción una vez que se ha mojado el dispositivo.

¿Qué hacer si tu teléfono celular se mojo?

Seguramente alguna vez has visto memes y demás noticias acerca de poner el dispositivo en arroz, así que a pesar de que esto puede parecer un chiste, la verdad es que es un método que funciona, siempre y cuando no sea mucha el agua que tenga en su interior y exterior, este tipo de alimento es capaz de absorber el agua y secar el smartphone, aunque algunas personas dicen que en vez de arroz la recomendación sería la arena para gatos.

Otro método que nos puede salvar es el alcohol, aunque parezca una broma que bañarlo en este líquido pueda salvarlo, hay que buscar el de tipo isopropílico ya que no es conductivo y además se evapora con la combinación de componentes electrónicos y el agua, así que puede ser un buen método para el secado.

La recomendación que nunca hay que tener en cuenta con ningún dispositivo, esto incluye relojes, pulseras inteligentes e incluso hasta reproductores multimedia, es el calor, no se recomienda el uso de microondas por riesgo de explosión, tampoco secadoras o pistolas de calor, para las últimas dos, lo mejor no será usarlas debido a que nuestros aparatos cuentan con componentes electrónicos que van soldados entre sí, además para conectarse utilizan pistas o carriles entre ellos, así que si aplicamos temperatura demás se puede desoldar o incluso podemos cortar dichas conexiones, lo cual en vez de solucionar, daña.

Finalmente, no siempre nuestro dispositivo deja de funcionar una vez que se ha sumergido, puede ser que no haga ningún cortocircuito o solo sea parcial el agua y no una inundación total, recuerda siempre apagar y retirar el exceso de agua y en caso de que sea más grave, aplicar dichos métodos y aunque nuestro Smartphone sea a prueba de agua, no debemos sumergirlo por seguridad, algunos de estos solo tienen está protección para evitar accidentes y si lo hacemos de forma recurrente puede ser que los sellos ya no estén en condiciones y pueda dañarse el terminal, no caigas en pánico y sigue lo antes mencionado para secar tu móvil.

