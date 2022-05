WhatsApp: Estas son las nuevas funciones que harán más fácil la vida de aquellos que abandonan un grupo

WhatsApp no deja de actualizar su aplicación incorporando nuevas funciones casi todos los días, además probando a cada momento las versiones Beta, así como buscando llegar a nuevas personas y mantener a su usuarios.

Una de las funciones más utilizadas por muchas personas es la de grupos, ya sea para la familia, trabajo y otras actividades, estos grupos pueden albergar ahora incluso hasta cientos de personas, aunque siempre que una persona abandona el chat, muestra la notificación de que dicho miembro salió, esto todas las personas pertenecientes a esa conversación pueden verlo, pero ahora con la nueva actualización, parece que todo cambiará.

El nombre de esta nueva característica se ha definido como salida silenciosa del chat grupal, actualmente se encuentra en desarrollo, y el sitio web WABetainfo, dedicado a probar e informar las nuevas funciones de WhatsApp, ha podido acceder a la beta privada que hay actualmente, en las capturas de pantalla que han publicado se muestra el mensaje que nos indica que sólo la persona que está abandonando el grupo y el administrador del mismo conocen del abandono, es decir ningún otro integrante recibirá notificación alguna sobre el mismo.

Dicha filtración la ha dado a conocer mediante un tweet, se encuentra en fase beta y privada, por lo que incluso aunque los usuarios accedan a la beta pública, no podrán disfrutar de esta característica, solo es cuestión de tiempo para que se implemente a todos los dispositivos compatibles.

Con esta actualización estaríamos viendo la versión 2.2218.2 de WhatsApp con lo que nos deja ver qué han existido muchos cambios a lo largo de toda la vida de la aplicación, a pesar de que no tiene fecha de salida, algunas personas ya están esperando dicha actualización debido a que es un pequeño paso en cuestión de privacidad y de seguridad, al no notificar que ya no pertenecemos al grupo, el único que recibirá esto será el creador y administrador de dicho chat.

