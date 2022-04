WhatsApp: ¿Cómo restaurar el historial en la app?

Seguramente alguna vez has cambiado de dispositivo y WhatsApp te ha aparecido el mensaje de que no se ha podido restaurar el historial de WhatsApp, situación por la que no podemos acceder a nuestros antiguos chats. Sin embargo, no te preocupes, esto tiene solución.

Para poder acceder a conversaciones pasadas y no tener ningún inconveniente, la recomendación es siempre hacer un respaldo de todos nuestros chats, si no has hecho ningún respaldo, el mensaje de no se pudo restaurar no aparecerá.

Este error es bastante común y solo aparece cuando cambias de dispositivo móvil o cuando en tu smartphone desinstalas la aplicación y la vuelves a instalar, nos indica que ha encontrado algunos errores en los respaldos y que no se pueden recuperar, lamentablemente no hay muchas opciones disponibles para poder recuperar nuestras conversaciones pero sí hay algunos pasos que podemos realizar.

Uno de ellos es comprobar nuestro número telefónico, a veces cuando la plataforma no lo puede hacer, por seguridad no deja abrir la cuenta para evitar problemas o filtraciones de información.

En el caso de que uses iCloud, recuerda tener tu cuenta exacta desde la que hiciste el respaldo, ya que al usar otra podrías tener este tipo de error.

También recuerda verificar tu conexión a internet ya sea por datos móviles o Wi-fi, en caso de no tener internet, también podrías tener errores de sincronización, la recomendación siempre es usar una red wifi, es importante que tu dispositivo sea compatible con WhatsApp, ya que algunos iPhone o Android en la actualidad ya no soportan dicha aplicación.

Una opción drástica es restaurar todo de fabrica, puedes acceder a los ajustes y restablecer el teléfono Android o iPhone, recuerda que esta función elimina todos tus archivos de forma definitiva de tu teléfono lo cual requieres de tener un respaldo para que no pierdas nada, aunque esto podría darnos la solución al problema con WhatsApp.

