¿Disney Plus lanzará una suscripción gratuita? Esto es lo que sabemos

Los servicios de streaming, como Disney Plus, se encuentran en una constante batalla para captar la mayor cantidad de suscriptores, razón por la que constantemente incrementan la oferta de contenido ofreciendo nuevas series, películas y documentales, mes con mes.

Además del contenido, otra pieza clave en esta competencia es el precio, y Disney Plus lo sabe, pues al parecer, la compañía propietaria del catálogo infantil, producciones estelares y nuevas adquisiciones como Fox, estaría pensando en ofrecer parte de su contenido de forma totalmente gratuita.

Si bien es verdad que Netflix ya había realizado esta propuesta con anterioridad, en la que ofrecen parte de su catálogo a un precio más bajo con publicidad, Disney Plus estaría yendo tras los mismos pasos del gigante de streaming, para mantenerse dentro de la competencia.

Aunque es importante recalcar que esta no es la primera vez que se habla acerca de el servicio de Disney Plus con publicidad. De acuerdo con el portal The Information Disney continua considerando lanzar una suscripción más económica de su servicio de transmisión Disney+.

La diferencia entre esta y la suscripción actual serían los anuncios.

Dicho medio asegura. que esta decisión se estaría tomando para aumentar la rentabilidad en medio de un crecimiento más lento de suscriptores, derivado de la actual pandemia global.

Si bien, es verdad que la compañía no ha confirmado nada oficialmente, es probable que el plan se encuentra aún en fase de discusión, esta idea podría venir de la experiencia de la propia empresa ya que Hulu también ofrece una suscripción más económica con anuncios.

