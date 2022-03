Google Chrome: Esto es lo que pasa si abres 100 pestañas en modo incógnito

Los navegadores de internet actualmente son muy populares y se utilizan para básicamente cualquier tarea y uno de los más conocidos y que incluso viene por defecto en Android es Google Chrome el cual usan muchas personas para navegar día a día.

Google Chrome es utilizado por el 62 por ciento de los usuarios en internet, es compatible con múltiples páginas web e incluso servicios de streaming. Recientemente se ha descubierto un curioso secreto que guarda dentro de su versión para Android.

Para entender un poco mejor sobre este peculiar efecto, hay que conocer más acerca de las pestañas y sobre todo de las que se encuentran incógnitas, en cada una de estas podemos abrir una página web, con esto podemos tener múltiples sitios abiertos sin necesidad de perder la información que tenemos en cada una de ellas.

¿Qué son las pestañas de incógnito?

Específicamente las pestañas incógnitas protegen la identidad del usuario, no guardan ningún tipo de datos y también no se registra el historial, así como las pestañas tradicionales se pueden mantener abiertos los sitios para no perderlos.

Recientemente, se ha descubierto que cuando se abren más de 100 pestañas en la parte superior se forma un emoji con carácteres especiales que se verá de la siguiente manera ";)" (como un gesto sonriente), esto solo ocurre cuando estamos en modo incógnito.

¿Cómo acceder a las pestañas de incógnito?

Acceder al modo incognito es sencillo, para hacer eso solo hay que abrir el navegador en Android y pulsar sobre los tres puntos, seguido de esto dice modo incógnito, una vez que estamos en ese modo, en la parte superior derecha aparecerá un número 1, si pulsamos sobre él podemos aperturar otra pestaña, si queremos acceder al curioso efecto que se forma habrá que abrir 99 pestañas.

Recuerda que navegar en modo incógnito no registra ningún tipo de dato, contraseña o demás que se introduzca en el sitio web. Adicionalmente, no esta de más mencionar que cada pestaña consume cierta cantidad de memoria ram lo cual podría hacer un poco lento tu dispositivo en caso de que tengas muchas pestañas abiertas, por eso la recomendación es que las cierres constantemente.

