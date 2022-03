¿Qué hacer si mi celular no carga al 100 por ciento? Sigue estos consejos

Casi todos los días nos vemos en la necesidad de estar cargando la batería de nuestros dispositivos móviles, es normal el desgaste que lleva la batería con el paso del tiempo pero algunas veces el indicador de porcentaje no llega al 100% y es por esta razón que sucede y también así lo puedes solucionar.

Los indicadores de porcentaje de batería no son exactos, es decir utilizan información que provee el teléfono y mediante una serie de cálculos se obtiene la carga restante, esto a veces puede tener algunos inconvenientes que ocasionen que se muestre de forma incorrecta los datos.

Otra de las razones por las cuales puede que nuestro dispositivo no llegue al 100 por ciento es por que el software limita su carga para evitar una posible degradación o sobrecalentamiento, muchos dispositivos Android de forma inteligente cortan la carga para no tener ningún inconveniente, otro factor también depende del tipo de cable y cargador que se estén utilizando, hay algunos cables que no cargan de forma adecuada el dispositivo.

Recomendaciones para cuidar la batería de tu celular

Una recomendación para cuidar la batería es cargar el dispositivo entre el 90 y el 95 por ciento, esto evita una degradación prematura de la misma, aunque si quieres llegar al 100 por ciento esta es la recomendación. Comienza por limpiar el puerto de carga, algunas veces debido a que al guardar nuestro móvil puede que se llene de polvo, pelusa o cualquier otro objeto que podría hacer que no funcione correctamente.

También es recomendable revisar que el cable y el cargador sean el adecuado, preferentemente el original para que pueda transferir toda la energía de forma correcta al dispositivo, actualmente hay muchos que son de baja calidad o no son los que requiere nuestro dispositivo a pesar de que tenga el mismo puerto, es por eso que hay que usar el adecuado para completar la carga,

Así como el cable puede ser un inconveniente, el cargador también nos ayuda a poder cargar la batería de forma adecuada, la recomendación es usar el original para no tener problemas y llegar al 100 por ciento de la carga de nuestro móvil.

¿Cómo calibrar la batería de un celular?

En caso de que ya hayas revisado estos puntos y aún así todavía no obtienes el 100% de batería la puedes calibrar, para poder hacer esto tienes que cargar tu dispositivo al máximo posible una vez que se realizó esto, desconectarlo, usarlo hasta que se descargue por completo y dejarlo sin carga por unas 5 a 7 horas, puede ser en la noche o en cualquier horario, finamente cargarlo por completo, esto ayudará a optimizar tu batería para que no tengas ningún inconveniente.

Después de estas recomendaciones si tu móvil no llega al 100% de carga puede ser una limitación de tu propio dispositivo para cuidar la batería o incluso ya presenta una ligera degradación que limita la carga, estos son algunos consejos para que puedas obtener el máximo rendimiento y autonomía de la energía de tu teléfono.

SEGUIR LEYENDO:

The Batman: El guiño a un famoso asesino y ladrón de bancos de una serie de Netflix

The Batman: Reseña en español (sin spoilers)