WhatsApp: Ahora podrás reaccionar a los mensajes texto, como en Facebook Messenger

Después de varios rumores que apuntaban la llegada de las reacciones a los mensajes en Whatsapp, finalmente ha comenzado a salir más información al respecto que revela cómo funcionara esta nueva característica que llegará a una de las plataformas más utilizadas para mensajería instantánea.

Una vez más, el sitio WABetainfo especializado en reportar todas las novedades de WhatsApp y que además participa constantemente en betas privadas, ha publicado un tweet que muestra una captura de pantalla donde se puede observar cómo se verán las reacciones que llegarán a la app, tanto en iOS como en Android.

Este tweet confirma de forma oficial la existencia de una nueva función para poder reaccionar con emojis sobre los mensajes, misma que se observa de delicadamente en la pantalla. La plataforma busca incorporar esta acción para que las personas puedan comunicarse de una forma diferente a través de una nueva experiencia en WhatsApp.

¿Qué sabemos?

De momento lo que se conoce sobre esta función, es que las personas cuando reciben un mensaje pueden dejar pulsado sobre el mismo y WhatsApp nos proporcionará diferentes emojis para reaccionar a dicho texto, entre ellos el: Me gusta, Me entristece, me divierte, gracias, me sorprende y me encanta, son los mismos que actualmente maneja Messenger de Facebook, al menos eso es lo que se ha mostrado en la beta.

Este tipo de reacciones ya se encuentra en otras aplicaciones como Telegram e incluso algunos como Discord, y ha sido muy bien recibida, ya que te permiten colocar una reacción personalizada. En temas de seguridad, los mensajes mantendrán un cifrado de extremo a extremo, tras la llegada de las reacciones, así como las copias de seguridad.

Cuando un usuario reaccione a los mensajes llegará una notificación, esto puede ser molesto para algunas personas o incluso en los grupos puede que lleguen muchas alertas, para esto se podrán desactivar todas las notificaciones de las reacciones, tanto para las conversaciones individuales como para los grupos, del mismo modo se puede elegir un tono específico para las mismas.

¿Cuándo llegarán las reacciones a WhatsApp?

Hay que recordar que WABetaInfo participa en las betas privadas, es decir, si tu tienes una versión BETA de WhatsApp puede que no aparezca dicha función ya que aún no está disponible para todas las personas, también se requiere que la otra persona tenga la misma versión para poder activar estas funciones, solo es cuestión de tiempo para que llegue a los dos sistemas operativos dominantes en móviles, iOS y Android.

La recomendación es siempre tener actualizado WhatsApp desde las tiendas oficiales, tanto AppStore como Play Store, con esto se podrá tener desde el día de lanzamiento y de forma gratuita esta nueva función, para evitar fallas o incluso estafas lo mejor es nunca instalar versiones modificadas o que prometen más funciones en tu dispositivo móvil.

