¿Cómo desinfectar y limpiar correctamente el celular?

Estamos en una época dónde la desinfección de espacios, dispositivos e incluso de personas se ha vuelto algo normal y recurrente, derivado de la actual pandemia que azota el mundo entero, por ello te compartimos algunas recomendaciones para mantener tu celular limpio y desinfectado.

Si bien, es verdad que cada uno de los fabricantes hacen recomendaciones sobre como debemos de limpiar y cuidar los dispositivos, siempre es muy importante tomarlo en consideración, sin embargo, también existen algunos tips generales que aplican a varios dispositivos.

¿Cómo limpiar y desinfectar tu celular?

Antes de comenzar es necesario tener lo siguiente:

Un paño suave que no suelte ningún tipo de pelusa, puede ser de microfibra o como el que se utiliza para limpiar los anteojos, agua con jabón o en su defecto, alcohol isopropílico siendo este último la recomendación más adecuada, finalmente también se requiere de un palillo de madera.

Primero que nada, hay que apagar el dispositivo para no tener ningún problema, una vez que está apagado procedemos a limpiar con el paño seco y suavemente, la pantalla bordes y parte trasera, esto ayuda a eliminar huellas, grasa o cualquier otro tipo de suciedad.

Después humedece muy poco el paño en agua con jabón o alcohol isopropílico, recuerda hacerlo con cuidado y con muy poca cantidad de cualquier líquido para no dañar el dispositivo, siempre el que se va a humedecer es el trapo, tela o paño, el dispositivo no se puede sumergir ni mojar o tener contacto directo con el líquido, incluso para aquellos que son a prueba de agua la recomendación es que no tengan contacto con estos líquidos que podrían dañar el dispositivo.

Una vez que está húmedo el paño, pasar suavemente sobre la pantalla, bordes y parte trasera ya que terminamos de limpiar, se puede tomar una toalla desinfectante para nuevamente pasar sobre cada parte del dispositivo.

Aparte de nunca sumergir el dispositivo también la recomendación es no rociar con ningún tipo de líquido nuestro teléfono, ya que puede tener daños irreparables.

Los puertos se pueden limpiar utilizando un palillo de madera, de forma suave se puede introducir para retirar alguna pelusa, papel higiénico u otro objeto que obstruye el puerto. Jamás se debe de raspar el palillo con el puerto o introducir de forma agresiva ya que esto puede dañar nuestro dispositivo, si la persona no tiene experiencia operando herramienta delicada y pequeña la recomendación es no usar el palillo para la limpieza del dispositivo.

Finalmente, no se recomienda aire comprimido para la limpieza de nuestro teléfono o tableta ya que este puede dañar la pantalla, puertos o bocinas, tampoco se recomienda usar gasolina o alcohol del 96 ya que estos pueden dañar de forma severa nuestro dispositivo.

Cómo solución, extra venden dispositivos en forma de caja donde se coloca nuestro smartphone y mediante luz UV hacen el proceso de desinfección, limpiar nuestro teléfono es algo que ayuda a tener mejor higiene y también incluso puede mejorar el rendimiento de su pantalla ya que la suciedad de la misma puede impedir que pulsemos correctamente sobre ciertos elementos.

