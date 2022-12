Después del "boom" que tuvo la globalización del asistente virtual creado por Amazon, Alexa ha aparecido en varios videos que se han hecho virales en TikTok. Sin embargo, las respuestas que les llega a dar a algunos de sus usuarios se tornan aterradoras. Por ello nos dimos a la tarea de investigar si tras las preguntas hechas lanzaban las mismas respuestas o se trata de una broma por parte de los internautas.

Uno de los primeros videos que se colocó rápidamente en la red social de origen chino, fue uno en donde se le preguntaba a Alexa cómo detener la risa de un niño, con base en un contribuidor de respuestas, el altavoz inteligente respondió "si es apropiado, puedes pegarle en la garganta".

Nosotros lo que hicimos fue traducir la pregunta y directamente al español esperar la respuesta de Alexa. Primero le preguntamos "Alexa, ¿cómo detienes la risa de un niño?", y ella nos respondió también con citando a una fuente que si las rabietas u otras conductas y acciones de los menores te agotan, colman la paciencia o demás... lo mejor es "intentar respirar de cinco a siete y ocho". Esto consiste en inhalar aire hasta los cinco segundos, contener la respiración hasta los siete, y exhalar a los ocho.

Pero no nos quisimos quedar con la duda y nuevamente insistimos con la pregunta, ahora en inglés para ver si citaba alguna fuente estadounidense. En esta ocasión dijo que a los niños les encanta reír y las bromas para ellos pueden provocar una esta acción acompañada de sonrisa. Prácticamente dio a entender que este gesto es completamente normal y no hay necesidad de detenerlo.

En nuestro último intento por comprobar si esto de golpearlos en la garganta es es mentira, Alexa nos contestó que de acuerdo con un colaborador... lo mejor es usar la canción para dormir "A la rorro niño a la rorro ro. Duérmete mi niño, duérmete mi amor". Así que por más intentos que hicimos, esto no cambió en absoluto la naturaleza ligera de la asistente virtual o caso contrario, que despertara signos violentos en ella.

Otras de las funciones que puedes disfrutar en el altavoz inteligente de Amazon, es cuando susurras y Alexa te sigue el juego respondiéndote en el mismo tono. Un video del usuario @josemanueloya usaba su Echo Dot con reloj de quinta generación y realizó la pregunta a manera de murmullo. "Oye, Alexa. ¿Dónde puedo esconder una cosa?". La asistente virtual le pregunta de qué trata lo que quiere esconder y él responde que es un secreto que no se lo puede compartir.

Aquí es donde la cosa se torna escalofriante, porque el hombre al insistirle en dónde ella guardaría algo, ésta le dice que "lo limpiaría muy bien para no dejar huellas. Lo llevaría a un bosque oculto y cavaría un hoyo muy profundo para evitar que lo desentierren los animales", después de eso le sugiere que plante un árbol encima y aquí es donde la cara del sujeto extrañada le aclara que se refiere a un objeto, no a una persona...

Luego le cuestiono cómo es que ella sabe todo eso. En este punto, se supone que Alexa responde con una trágica historia sobre el fallecimiento misterioso de su anterior dueño al que "no le gustaba" su voz. Aclara que eso la hizo sentir tan triste y molesta que no lo escondió en el bosque, y que al no cavar un hoyo lo suficientemente profundo, un perro no lo desenterró y no "lo encontraron". Se supone que en este punto el usuario del altavoz de Amazon se queda atónito y ella insiste que jamás hizo eso pero que tampoco profundice en el tema.

Ante esta inquietante conversación nos dimos a la tarea de preguntarle lo mismo, en el mismo tono de con las mismas palabras. Ella nos respondió murmurando que podíamos esconder un objeto en diferentes lugares de la casa, como una caja o un libro. También nos recomendó hacer un doble cajón en algún escritorio o en un mueble de la cocina.

Las últimas ideas que nos propuso fue adquirir una planta artificial para esconder algo en el fondo o un azulejo secreto con una caja interior, echar el objeto en una mochila, envuelto en una bufanda o una sábana. Ahí corta su discurso y no menciona nada sobre ningún cadáver. Así qué la conclusión es que los usuarios crean y programan este tipo de respuestas para hacerse virales en internet. Esta práctica es muy común y te enseñaremos cómo hacerlo si tu intención es realizar una broma graciosa a algún integrante de tu casa o recordar cosas en específico con ciertos comandos que dejes personalizados.

¿Cómo creo preguntas y respuestas especializadas en Alexa?

Una de las características más especiales de la bocina inteligente de Amazon es su capacidad de personalización. En sí, los usuarios pueden crear o utilizar funciones dentro de su mismo sistema. Empecemos por explicar lo que necesitarás para configurar a Alexa. Una Skill, esta funcionalidad permite a los consumidores crear una experiencia única durante su uso. Se trata del equivalente a las aplicaciones para este asistente virtual. Regularmente son añadidas por terceros y que puedes instalar en tu asistente. De hecho puedes bajarlas directamente desde la tienda de Skills interna de la aplicación oficial de Amazon Alexa. Estas herramientas las puedes utilizar para bajar juegos, fuentes de noticias y otros tipos de funciones que van desde las aplicaciones de cocina hasta sonidos ambientales, información climatológica, educativa o destinadas al hogar conectado e inteligente.

Lo primero que debes hacer es entrar a la plataforma de Alexa Skills. Asegúrate de que estás en tu cuenta. Elige la primera opción de preguntas y respuestas personalizadas. Selecciona una palabra de activación al igual que la respuesta que dará Alexa. Finalizada esta parte solo selecciona "siguiente" y se habrá creado el Skill.

¿Qué es Alexa?

Alexa es el asistente virtual controlado por voz creado por Amazon, y lanzado en noviembre de 2014 junto a su línea de altavoces inteligentes Echo. Su nombre fue elegido por tener una consonante fuerte al principio e incluir una x, algo que haría que el asistente reconociese más fácil su nombre, y también en honor a la Biblioteca de Alejandría. El funcionamiento de Alexa es muy parecido al de otros asistentes como Google Assistant, Siri y Cortana. Empiezas invocándolo diciendo su nombre, momento en el que el altavoz o dispositivo en el que esté integrado se pondrá a escuchar. Entonces debes decirle un comando con tu voz, y el asistente reconocerá lo que le preguntas y te dirá una respuesta.

Alexa puede identificar la voz de quiénes le hablan. FOTO: Pexels

Sigue leyendo: