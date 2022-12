Tres consejos para que tus audífonos funcionen al 100 cuando juegues videojuegos

Los expertos en videojuegos no nos dejarán mentir y sabrán que uno de los accesorios fundamentales para tener una experiencia inmersiva en el mundo digital, son los audífonos gaming. El sonido es una parte esencial, pero pocas veces se abordan los aspectos del audio que realmente importan, como es el caso de los sonidos graves. El correcto nivel y ecualización hace completamente la diferencia entre una buena o mala decisión de compra, e incluso entre la vida y la muerte digital. Si hablamos de experiencias del tipo de juego de multijugador, este marca un hito entre una partida exitosa a una derrota desastrosa.

Los accesorios que todo gamer debe tener son: computadora de alta gama, teclado mecánico, mouse con modulador de DPI, silla gamer, microfonos y audífonos. FOTO: Adobe Stock

Estos son los tres consejos

Sonidos graves

Por ello, la desarrolladora especializada en accesorios para videojuegos HyperX se dio a la tarea de recopilar las mejores recomendaciones para configurar la mejor manera el audio de tus audífonos para que así los jugadores de videojuegos puedan disfrutar de la mejor experiencia gaming. Por ejemplo, nos comparten que para aquellos que deseen sentirse completamente inmersos en el mundo de acción digital, lo mejor es subir los graves, particularmente en las campañas de videojuegos como Call Of Duty, Battlefield y Medal Of Honor. Vale la pena incrementar su ecualización a un mayor nivel para disfrutar al máximo de los sonidos que nos proporcionan las dramatizaciones, tales como: explosiones, disparos de tanques de guerra y ametralladoras.

Frecuencias agudas

Aunque te debemos aclarar que este consejo no aplica para todas las categorías de juego. En el caso de juegos multijugador la configuración debe ser diferente ya que esos graves al máximo, que son recomendables para experiencias cinematográficas, podrían intervenir para que el jugador identifique pistas auditivas clave a la hora de jugar competitivamente. Particularmente en el género de first person shooter (FPS) donde es importante dejar espacio para el rango de frecuencias más agudas, ya que en este registro se encuentran pistas auditivas como: pasos, sonidos de recarga de cartuchos y otras acciones que pueden indicar dónde se encuentra el enemigo con relación al jugador. Para evitar ser sorprendido en juegos como: PUBG, Fortnite o Apex Legends, etc.; es recomendable disminuir un poco los graves para no ahogar los agudos y así identificar al enemigo.

Audio balanceado

Para aquellos que prefieren el género de los RPGs, que por lo general vienen acompañados de increíbles piezas orquestales que acompañan la historia y los diálogos, es recomendable un audio balanceado. Esto se debe a que si subimos los graves de más nos impediría apreciar la banda sonora e incluso podría interferir en la escucha de los diálogos de forma correcta durante momentos clave de la historia, esto durante las dramatizaciones que vemos en los videojuegos. Sabemos que estar cambiando entre distintos perfiles de graves puede ser una molesta tarea en la que pocos gamers querrán perder el tiempo, ya que a la hora de jugar se trata de ahorrarse complicaciones y disfrutar; por ello, es importante considerar que los auriculares en cuestión tengan la posibilidad de ajustar los graves a la configuración que mejor se acomode según los distintos videojuegos.

Expertos dicen que unos auriculares con una tasa baja de distorsión provocan menos fatiga auditiva, sobre todo en sesiones de juego prolongadas. FOTO: Adobe Stock

Así que ya lo sabes, a la hora de escoger unos audífonos, no te dejes apantallar por las luces. Verifica que se pueda mejorar y cambiar el audio fácilmente. El diseño y la comodidad también son importantes, pero checa bien la estructura, la complejidad armónica, la información sonora en energía acústica, etc.

