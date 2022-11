Nuevo Pokémon y Moneda aparecen en la versión del juego para Nintendo Switch

Detalles y novedades han sido confirmados recientemente por uno de los juegos favoritos del Nintendo Switch. Resulta que además de incluir una Edición Dual con las versiones de Pokémon Escarlata y Púrpura, llegan a la región más nueva del videojuego, Paldea, un personaje novedoso y una misteriosa Moneda que viene acompañada de seis signos de interrogación, lo que quiere decir que hasta la misma plataforma desconoce su uso e intención. Recordemos que el segundo tráiler que The Pokémon Company compartió, confirmó que el juego se lanzará el 18 de noviembre de 2022. En esta entrega se ven varios Pokémon, teracristalización que es un fenómeno de la zona más nueva entre otras cosas más.

Este es de los juegos más esperados de la saga. FOTO: Nintendo

¿Qué son estas regiones dentro de Pokémon?

La presencia de una región es un componente esencial en esta serie, y cada generación ha introducido una nueva, haciendo un total de 10 regiones: Kanto, Johto, Hoenn, Islas Sete, Sinnoh, Teselia, Kalos, Alola. Galar y Paldea. Esta última disponible en Pokémon Escarlata y Púrpura. Cabe destacar que además se inspiró en España. Los nuevos juegos Pokémon para Switch estarán llenos de referencias a la geografía, cultura y gastronomía española entre sus muchos Pokémon nuevos. Gracias a los tráilers de Pokémon Escarlata y Púrpura se han revelado nuevos Pokémon que ya conocemos, como los famosos Lechonk, Smoliv o Fidough. Sin embargo y gracias a la cuenta PokeMiners en Twitter, conocimos al nuevo personaje que ha sido añadido a la versión móvil Pokémon Go. Hasta el momento se encuentra bajo el nombre "pkMystery", por lo que se desconoce su identidad real.

El nuevo Pokémon

Los internautas ya se han dado a la tarea de buscarlo y se encontró que pkMystery ya salió en un tráiler anterior de Escarlata y Púrpura. De acuerdo con la usuaria @PLDHnet de la misma red social, salía brevemente en la parte en la que hablaban del modo foto, detrás del brazo de la entrenadora. Pese a que los comandos de la cámara lo ocultan, se ve que se trata del mismo Pokémon. "Oh, vaya. Es difícil distinguirlo, pero esto fue visible en un tráiler reciente de Pokémon Escarlata y Púrpura. Probablemente se dejó en el video por accidente.", escribió. Cabe destacar que este no fue el único Pokémon desconocido que los avances del nuevo juego de Switch revelaron por error. En una imagen del minimapa se veían Pokémon en forma de loro, de ratón blanco y de champiñón de piedra.

El nuevo Pokémon pkMystery. FOTO: Twitter de PokeMiners

A 17:00 hora local del 5 de noviembre de 2022, terminó el evento del Día de la Comunidad de Dratini, muchas Poképaradas se teñirán de color naranja. Al interactuar con ellas, aparecerá una conversación que tenía el profesor Willow con su colega Cinio de la región de Paldea, que es la zona en la que se ambientan los nuevos videojuegos de Pokémon: Escarlata y Púrpura. No solo eso, al girar el Fotodisco de las Poképaradas naranjas obtenemos una misteriosa moneda que se añade a la bolsa. Este objeto es la misteriosa Moneda ??????, tal cual. Aún se desconoce su uso y propósito. Su descripción dice que es "una moneda con un aire misterioso cuya procedencia parece ser la región de Paldea".

Durante este evento es que aparece el nuevo Pokémon. Hasta el momento no se ha detectado ningún poder especial, solo sigue a los jugadores por el mapa del mundo. Al tocarlo, simplemente aparece una imagen de la Moneda de Paldea, como si pidiese este recurso para hacer algo. Todo esto parece apuntar a que llegará contenido de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura a Pokémon GO en este mes de noviembre, probablemente el día 27. Claro que esto es una suposición con base a la hoja de ruta oficial de Niantic para el contenido de Pokémon GO en noviembre de 2022.

¿Qué es Pokémon Go?

Este es un videojuego de realidad aumentada basado en la localización desarrollado por Niantic1?2? para dispositivos iOS y Android. Es un videojuego gratuito pero contiene microtransacciones que gestionan compras dentro de la aplicación.? El juego consiste en buscar y capturar personajes de la saga Pokémon escondidos en ubicaciones del mundo real y luchar con ellos. Esto implica que los fanáticos se desplacen físicamente por las calles de la ciudad para progresar. La aplicación aplica un elemento de interacción social, ya que promueve reuniones físicas de los jugadores en distintas ubicaciones de sus poblaciones, bosques, entre otros.

