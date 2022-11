Ya podrás disfrutar tus juegos favoritos del celular en la computadora, te decimos cómo

Con el fin de celebrar su décimo aniversario, el buscador más usado en el mundo traslada los títulos favoritos de los gamers de dispositivos móviles a computadoras. Ahora la plataforma ha lanzado Google Play Games, una experiencia que permitirá a todos sus usuarios continuar la diversión del celular a la PC o laptop. Además, añadieron la opción de ganar puntos por las compras realizadas en la tienda, tales como: aplicaciones, juegos, películas, libros, música y suscripciones. Así, chicos y grandes podrán disfrutar desde Pokemon Go hasta Candy Crush.

Aunque su aparición no fue tan relevante, la tienda de app parece junto a la versión 1.0 de Apple Pie, como una tienda de juegos y aplicaciones. FOTO: Google

¿Qué es Google Play Games?

Empecemos por lo básico, esta aplicación será independiente para PC. Ahora te permitirá: navegar, descargar y jugar juegos móviles en una computadora con Windows. Además de que los usuarios podrán disfrutar de sus títulos favoritos de Android en una computadora de escritorio o laptop, tendrán acceso al teclado y al mouse además de una perfecta sincronización entre dispositivos. Le podremos decir ¡adiós!, a las excusas para no pasar ese nivel que tanto se nos dificulta. La ventaja también es que podremos jugarlo en una pantalla más grande y usando las dos manos. Además de estos beneficios, se les proporcionará a los jugadores una experiencia completa en el juego. Así se les permitirá compartir el progreso en todas sus pantallas y continuar exactamente donde dejaron la partida, mientras se trasladan o cambian de dispositivos.

Cabe destacar que Google Play aumentó recientemente su catálogo de juegos, más del doble de títulos a los que se suman las novedades de: Summoners War, Cookie Run: Kingdom, State of Survival y Horizon Chase. Solo debemos enfatizar que la sincronización de los títulos está sujeta a que todos los dispositivos cuenten con la sesión iniciada y a la disponibilidad del juego junto con la compatibilidad con la PC.

Así funciona Google Play Points

Aunado a la increíble mejora y compatibilidad de los videojuegos, el proveedor predilecto de los dispositivos con Android creó un programa de recompensas llamado Google Play Points. Con este se pretende que los jugadores que ya están acostumbrados a recibir premios por pasar de nivel, tales como reconocimientos virtuales, puntos, monedas intercambiables por mejoras dentro la plataforma y demás, se sientan cobijados por la plataforma. Este programa permite a los usuarios ganar puntos por las compras que los usuarios hagan en la Play Store. Ahora cada que adquieras aplicaciones, videojuegos, películas, libros, música y añadas algún tipo de suscripción aumentarás tu puntaje. Esto también te beneficia cuando instalas apps gratuitas, pero seleccionadas por el mismo Google.

Así como algunas regiones del mundo bloquean sistemáticamente el uso de las plataformas digitales, el uso de las apps y las descargas de la Play Store también se vieron afectadas. FOTO: Google

Estos famosos puntos se pueden canjear por ofertas especiales en algunas de sus aplicaciones y juegos. Los favoritos dentro de la plataforma son: Clash Royale, Genshin Impact, Brawl Stars, entre otros. También existirá la opción de intercambiarlos por crédito de Google Play para usarlos en: aplicaciones, juegos, películas, libros, etcétera. Además, la compañía prometió seguir desarrollando nuevas formas de recompensar a sus usuarios por brindarles la oportunidad de llegar a su 10º aniversario. Recalcaron que están muy agradecidos por usar la plataforma y llevar su pasión "a otro nivel".

La historia detrás de Play Store más usada en el mundo

La gran fuente de todas las aplicaciones digitales comenzó en el año 2008 cuando los creadores de Google diseñaron una nueva tienda en línea que tuvo como primer nombre “Android Market”. Hasta inicios del 2012 fue cuando la herramienta se fusionó con Google Music y cambió a ser lo que hoy conocemos como Google Play, la nueva plataforma de distribución virtual en la que encuentra todo lo que el usuario necesita para sacarle el máximo potencial a los dispositivos móviles. La cosa no paró ahí puesto que a la compañía siempre se le ha reconocido por brindar un servicio completo, así que a partir de ese año se incorporó a su interfaz: Play Music, Play Movies, Play Books y por supuesto la Play Store, que fue el nombre con el que mundialmente se le conoció.

Alcance mundial con la integración completa de una paquetería para móviles

Tras el cambio del nombre y de la combinación de tienda online, la Play Store se convirtió en una de las aplicaciones más visitadas en todo el mundo. Actualmente está disponible para todos los teléfonos y tablets, sin importar la marca o el modelo. Este software está disponible en los teléfonos: LG, Sony, BQ, Huwaei, HTC, Samsung, Oppo, One Plus, Xiaomi, Motorola, Nokia, Pixel, Lanix, ¡y muchos más! La lista llega a ser bastante larga. Además, se actualiza constantemente no solo en el soporte que brinda a los aparatos móviles sino en todas las aplicaciones que incorpora en su plataforma. Este ha sido su crecimiento lineal en cuanto a las apps añadidas:

Marzo del 2009 contaba con 2 mil 300 aplicaciones.

contaba con Diciembre del 2011 ascendió a 380 mil 297 aplicaciones.

ascendió a Octubre del 2012 se registraron 675 mil aplicaciones.

se registraron Actualmente se estiman un total de 2 mil 87 millones de aplicaciones.

En Google Play o Play Store está el mayor número de app de juegos y entretenimiento. FOTO: Google

Play Store es una de las herramientas más flexibles en cuanto a la admisión de nuevas apps, bien sean propias o de grandes desarrolladores. Este elemento es el que la posiciona como una de las mejores frente a su máxima competencia, la Apple Store. A través de la tienda virtual de Google se pueden obtener aplicaciones gratuitas y de pago, según las necesidades de cada usuario. Además, se pueden descargar para celulares inteligentes, tablets y dispositivos con sistema Android. Actualmente podemos encontrar: música, libros, revistas, redes sociales y mucho entretenimiento como películas, series y demás. Cabe destacar que la Google Play Services tiene como principal función actualizar las aplicaciones de Google y las de Google Play, pero su versatilidad y afán de brindar un servicio más completo, lo ha llevado a ahondar más en otros aspectos para los usuarios de los móviles.

Sin embargo, el componente tiene como objetivo proporcionar funciones esenciales como: la autenticación de servicios de Google, la sincronización de contactos, el acceso a la última configuración completa de privacidad del usuario e incluso los servicios basados en la ubicación con menos consumo de energía y mayor calidad. También buscan mejorar la interacción con las aplicaciones. Acelera las búsquedas sin conexión, brinda mapas más explorables y mejora las experiencias de juego. Solo recuerda que las aplicaciones pueden dejar de funcionar si desinstalas Google Play Services.