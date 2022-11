Fundador de Oculus VR crea un polémico casco de realidad virtual que te mata si mueres en el juego

La tecnología cada vez nos sorprende más y nos deja artilugios como estos cascos de Realidad Virtual diseñados para destruir instantáneamente tu mente si mueres dentro de un videjuego. Este dispositivo lleva el nombre de "NerveGear" y fue creado por Palmer Luckey, de 30 años, fundador de Oculus VR, compañía estadounidense que desarrolla innovaciones dentro de este sector que además le pertenece a Meta. Estas gafas tienen tres módulos de carga explosiva que apuntan al cráneo del usuario. Se activan cuando el jugador muere durante dentro del mundo virtual, lo que implica que se replique esta acción en la vida real. Hasta donde se sabe, los auriculares podrían tener problemas tanto para continuar las pruebas, encontrar voluntarios para verificar su función y finalmente, comercializarlo.

El dispositivo se inspiró en Sword Art Online, una serie de anime que presenta un juego de realidad virtual del mismo nombre, accesible con un casco llamado NerveGear, que estimula los cinco sentidos del usuario a través de su cerebro. FOTO: Palmer Luckey

Así se ideó el nuevo casco de realidad virtual tan polémico

NerveGear, fue creado por el fundador de Oculus VR, y aunque parece un casco de realidad virtual común y corriente, tiene tres módulos de carga explosiva que apuntan al cráneo del jugador. Palmer Freeman Luckey podría tener tantos problemas desde el inicio a fin, que ni siquiera ha encontrado voluntarios para probar dicha creación. Y es que de acuerdo con el ahora dueño de Anduril Industrias, el visor de realidad virtual, podría matarte si pierdes la vida dentro del videojuego. El genio detrás de esta tecnología asegura que la idea viene de un montón de historias de fantasía y ciencia ficción con una temática similar, Sword Art Online a la cabeza. En la obra de Reki Kawahara, un montón de personas se ven atrapadas en el juego de realidad virtual de un científico loco. Si sus puntos caen hasta cero, las gafas de realidad virtual, conocidas como NerveGear, bombardean al portador con ondas de microondas.

"La idea de vincular tu vida real a tu avatar siempre me ha fascinado. Eleva la apuesta instantáneamente y te obliga a repensar cómo vas a interactuar dentro del mundo virtual con el resto de jugadores. Es un campo que los videojuegos nunca han explorado, aunque hay un montón de deportes en el mundo real en los que también apuestas tu vida", razona Luckey en su blog. "La buena noticia es que estamos a medio camino de hacer unas NerveGear de verdad. La mala es que hasta ahora sólo hemos descubierto cómo hacer que te mate. Falta la otra parte de la ecuación. Que responda a lo que pasa en la realidad virtual".

Palmer Luckey vendió su empresa Oculus VR a Meta, la empresa de Mark Zuckerberg, por 3 mil millones de dólares en 2014 a la edad de 21 años.

¿Cómo funciona?

Las NerveGear de Sword Art Online contienen un emisor de ondas de microondas que se recarga hasta niveles letales. Los creadores ocultaron a los colaboradores y socios esta información durante su fabricación. De acuerdo con Palmer Luckey, aún no las ha hecho funcionar, al menos no sin conectarla a grandes equipos que alimenten su fuente de energía. Por ello optó por los tres módulos con cargas explosivas que usaba para otro proyecto. Estos, van unidos a un sensor fotosensible que detecta cuándo la pantalla parpadea en rojo a una frecuencia muy específica. Los desarrolladores ponen esa frecuencia en la pantalla de Game Over y las cargas se disparan y destruyen el cerebro del usuario.

Cabe destacar que ni el mismo creador se ha atrevido a probarlas en él mismo. Palmer Luckey explica que todavía está afinando algunos detalles. Puntualizó que no es un sistema perfecto y que desea introducir un mecanismo antimanipulación que haga imposible quitarse o destruir el casco. Además se detectó que hay una gran variedad de fallos que pueden ocurrir y hacer que se mate al jugador en el momento erróneo. Aseguró que las gafas de realidad virtual deberán ir vinculadas a una inteligencia artificial de alto nivel que determine si se está activando en el momento correcto, por lo que siguen trabajando en ello. Con la cantidad de mal uso que se ha dado a la tecnología, lo mejor que podemos esperar es que primero tanto el fundador de Oculus VR y su equipo lo prueben primero para ver si algún mortal se anima a hacerlo.

Así como en el anime, Palmer Luckey quiere idear un sistema para que el usuario no pueda retirarse el casco. FOTO: Netflix

Más sobre el creador de las terroríficas gafas

Palmer Freeman Luckey tiene un patrimonio neto estimado de 1.400 millones de dólares. Llamó a NerveGear "una obra de arte de oficina" y un "recordatorio que invita a la reflexión de caminos inexplorados en el diseño de juegos". De igual forma, se cree que ha sido el primero en crear un ejemplo de no ficción de un dispositivo que te puede matar al jugar algún videojuego. Él por su parte aseguró que no será el último que se ingenie a partir de este proyecto. El entusiasta de los videojuegos y ahora propietario del contratista de defensa Anduril Industries, comenzó Oculus VR cuando solo tenía 15 años. Trabajó en prototipos en el garaje de sus padres. Comenzó a desarrollar pantallas de realidad virtual montadas en la cabeza cuando aún estaba en la escuela secundaria y al llegar la universidad creó el primer prototipo de casco de realidad virtual a precio de consumidor llamado Oculus Rift, aunque finalmente se fue a trabajar en el proyecto a tiempo completo.

Luckey dejó Meta en 2017, tres años después de que la compañía de Mark Zuckerberg se hiciera cargo de Oculus VR. El joven empresario le dijo más tarde a CNBC, canal de televisión por suscripción estadounidense sobre noticias de economía, es propiedad de Comcast, que lo despidieron de Facebook "sin ningún motivo", aunque dijo que el hecho de que le dio 10 mil a un grupo en favor del expresidente estadounidense, Donald John Trump, podría haber tenido "algo que ver" con su rescisión de contrato.

