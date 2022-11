WhatsApp: no volverán a espiar tus chats en la versión web gracias a esta actualización

La versión de escritorio de WhatsApp funciona de forma independiente a la sincronización con el celular. Esto resultaba muy útil para muchos internautas, sin embargo no se contaba con una realidad que pocos habían visto, la posibilidad de que otras personas espíen nuestras conversaciones, se hagan pasar por nosotros o nos roben información. Esta violación a la privacidad y seguridad ha preocupado a Meta, compañía que alberga a la aplicación de mensajería instantánea. Por ello pusieron manos a la marcha e implementaron una nueva actualización que ya hemos podido ver en la edición Beta. Aunque aún falta un tiempo para que la veamos implementada en nuestros dispositivos, también te compartiremos otras formas de proteger tu cuenta.

WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada en el país. El 75,5 por ciento de consumidores de Internet móvil en México utilizan WhatsApp. FOTO: Adobe Stock

De qué trata la nueva actualización

De acuerdo con la página especializada en la plataforma de mensajería instantánea, WABetaInfo la falta de seguridad para las versiones WhatsApp Web o WhatsApp Desktop pronto tendrán una mayor protección a sus chats. Así como actualmente podemos proteger el acceso a la aplicación, y por ende a los chats, en la versión para dispositivos móviles, lo podremos hacer en la edición de escritorio. Recordemos que en muchos dispositivos podemos activar el acceso a la plataforma ya sea con huella dactilar, reconocimiento facial o una contraseña escrita tipo pin o de contenido alfanumérico.

Esta es la pantalla de seguridad que estaríamos viendo en la versión de escritorio de WhatsApp. FOTO: WABetanfo.

Esta novedad, que nos presenta WABetaInfo, se encuentra todavía en desarrollo y no es visible para los usuarios de la versión estándar, todavía. Cabe recalcar que cada modificación o actualización que se ha implementado en a aplicación de mensajería instantánea es anunciada por las redes oficiales de Mark Zuckerberg, por lo que más temprano que tarde veremos confirmada esta protección a nuestra información.

¿Cómo funcionará la protección a la versión de WhatsApp de escritorio?

Aunque aún no se confirma como funcionará este cierre de sesión, sabemos por la captura de pantalla de WhatsApp Beta que al abrir la versión de escritorio se tendrá que meter una clave al abrir la aplicación. No se sabe con exactitud si la edición Web también gozará de este beneficio. También debemos recalcar que se desconoce el proceso de configuración para meter esta contraseña y si será independiente de la configuración que tendremos en el dispositivo móvil. Algo que nos advierte WABetaInfo es que de meter el código alfanumérico o el pin de manera errónea, no podremos ni chatear ni ver los chats existentes.

Otra situación que advirtió es que la contraseña se guardará de manera local y solo se aplicará para esa sesión, de modo que, en caso de que no se recuerde la contraseña inicial siempre se podrá cerrar la sesión por completo y volver a iniciarla desde el principio. El proceso será bastante sencillo, solo se debe escanear el código QR con el móvil. Recordemos que desde año pasado se requiere de la biometría de móvil para garantizar que eres efectivamente tú. Esto en el caso de los teléfonos más avanzados, los que cuentan con una interfaz más sencilla solo funcionan con un pin o con una clave alfanumérica.

Aunque la protección de los chats de WhatsApp en la versión de escritorio parece estar en las primeras pruebas, no podemos descartar que en un futuro se permita usar la biometría del PC, en caso de estar disponible. En principio tal vez veremos esta actualización tanto en la edición de WhatsApp Web como en WhatsApp Desktop, aunque seguimos sin saber la fecha exacta de su lanzamiento

Sigue leyendo: