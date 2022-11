Black Friday 2022: ¿Se podrá comprar desde México y aprovechar ofertas en línea?

Si pasados los descuentos del "Buen Fin" no encontraste todos los productos que buscabas, no te preocupes. Te puedes preparar para la siguiente ronda promociones del día de mañana viernes 25 de noviembre. Hablamos del famoso Black Friday que aunque se tiene la creencia de que solo brindará servicio a Estados Unidos, sabemos que por su página, el evento será global, y por su puesto, uno de sus mejores clientes no podía faltar. ¿Sabías que México participa activamente en este suceso comercial? De acuerdo a su página Black Friday Global, los mexicanos compran un promedio 3.5 productos por persona. Además, se supone que la derrocha económica que se tiene planeada para este año es de aproximadamente 5 mil 319 pesos, de igual forma, individualmente hablando.

En México, y alrededor del mundo, Black Friday se celebrará el 25 de noviembre de 2022. FOTO: Pexels

¿En qué páginas podré comprar?

Aunque ya es un evento globalizado, no todos los comercios tienen el respaldo del Black Friday. Por lo que nos dimos a la tarea de investigarte qué páginas web y con cuanto descuento estarán presentándose para que planees con antelación tus compras. Estos son los sitios:

Hawkers en Outlet con 50 por ciento de descuento. Amazon en Ofertas Flash con 50 por ciento de descuento. Amazon E.U. con 60 por ciento de descuento en productos de importación estadounidense. Walmart con bonificaciones de mil pesos. Elektra con pagos a crédito de alguno de sus consorcios más el 10 por ciento de descuento. Xcaret con mega ofertas y ahorros, aún a la espera de su porcentaje de descuento. Lenovo con pagos por depósito o transferencia que añaden el 10 por ciento de descuento. Ebay con 89 por ciento de descuento para varios de sus productos. Expedia con hasta 60 por ciento de descuento en hoteles.

Los datos señalan que las categorías más populares en México son: ropa, electrónica, zapatos, electrodomésticos, cosméticos y perfumes. Según la encuesta, el 54 por ciento de los paisanos ya sabe lo que va a comprar. En cuanto a la cantidad, están considerando comprar un promedio de 3,5 productos. Por ello, esta es la lista de las tiendas "Top" en nuestra región. Para tener a la mano cada marca y su área de descuentos te sugerimos guardar el link y acceder el mismo viernes a la tienda virtual en donde ansíes comprar.

La actividad de los compradores tiene su pico más alto entre las 11:00 hrs y las 12:00 hrs. FOTO: Pixabay

Otras tiendas que tendrán descuentos

De acuerdo con la página global, otras tiendas que no lideran los primeros puestos pero también tendrán descuentos son:

Aliexpress Forever 21 E.U. Target Linio Sams's Club Macy's AEO Best Buy E.U. Nile JC Penney

Al momento no se han revelado las ofertas, pero lo ideal es que las tengas "a la mano" en la misma página de Black Friday Global para poder checar de manera rápida los productos que ofertarán durante las escasas 24 horas de descuentos y promociones.

Más sobre el Black Friday

El Black Friday no es un día festivo, pero desde 2005 se ha convertido en la fecha con mayores ventas del año en Estados Unidos. Además, esta tendencia poco a poco se ha ido extendiendo en todo el mundo. En México, las compras generalmente se hacen vía online, aunque algunos negocios también han llevado estas promociones a las tiendas físicas para captar a más clientes. Otro dato curioso es que a nivel mundial, la categoría más importante es Moda. Sin embargo, en países como Brasil, Suiza, India, Malasia y Rumania, los consumidores prefieren hacerse con lo último en tecnología. Se tiene la creencia de que las mejores horas para comprar son entre las 11:00 y 12:00 horas, o al menos, en ese lapso se registra el pico más alto de la actividad comercial.

Además, ¿sabías que aunque no es considerada un día festivo, en Estados Unidos sí lo consideran una "festividad consumista"? Esto se debe a que se celebra el viernes después del Día de Acción de Gracias. Entonces allá sí les dan el día libre para poder consumar sus compras tranquilamente. Por otra parte, datos estadísticos pasados de la página global, señalan que el descuento promedio por Black Friday en México disminuyó ligeramente, del 52 por ciento en el 2017 al 47 por ciento en 2018. Esto se debe a que las expectativas de los consumidores nacionales no coinciden con la realidad. El descuento esperado es casi 10 por ciento más grande.

Durante Black Friday se compra un promedio 3.5 productos por persona en México. FOTO: Pexels

Ahora que te hemos pasado las páginas que le brindarán servicio a México, aunado a datos curiosos sobre la festividad consumista, solo te queda verificar que los productos que ansias comprar tengan el descuento ideal para adquirirlos. Recuerda que de ser necesario, puedes consultar la página de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para verificar los aparatos electrónicos que lleguen a estar "rebajados" de su precio normal. Además te sugerimos siempre entrar a la página oficial de los proveedores y verificar la seguridad de la página Web.

