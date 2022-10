¡Se acabó! Netflix te cobrará si quieres compartir la cuenta con tu familia y amigos

El gigante del streaming implementó desde el 18 de octubre una función que podría marcar el fin al ejercicio de “compartir de cuentas”. Se trata de la opción "Transferencia de perfil", cuyo objetivo es individualizar los perfiles en sesiones. Las famosas “familias ficticias de Netflix” se ven amenazadas, puesto que su intención es que las reproducciones personales no se pierdan, pero transiten al pago de cuentas propias.

Además, durante su llamada de ganancias trimestrales, informó que a partir de principios del 2023 cobrará a los clientes una cuota mensual añadida a las personas que compartan credenciales de inicio de sesión. Cabe recalcar que esta es una función que ya se emplea en países como Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y la República Dominicana.

Así están los planes de Neftlix

Se estima que el 51% de sus usuarios no pagan por el servicio y la plataforma de streaming supone el 8% del consumo de vídeo global. FOTO: Netflix

Actualmente, y solo en México, la plataforma que transmite películas y series no cobra automáticamente si compartes tu cuenta con alguien que no vive contigo. Sin embargo, la compañía sí prohíbe que las personas que no habiten el mismo hogar usen la misma cuenta. Además, para prevenir que este tipo de situaciones ocurran, a inicio de sesión hacen una verificación de identidad para poder hacer uso de Netflix.

El plan Básico con anuncios que se implementará a partir de noviembre costará 99 pesos. El Básico sin anuncios está en 139, el Estándar en 219 y el Premium en 299 pesos al mes. En el caso del método de pago extra que implementan en algunos países de Latinoamérica por el “agregado de casa”, los costos varían por país y por número de hogares añadidos. En Argentina por ejemplo aumentan 219 pesos extra al mes.

Esto también significa que tienen un límite de “casas” para agregar. Es decir, los del plan Estándar podrán agregar hasta dos casas extras, y los del plan Premium, hasta tres. Para obtener estos datos, Netflix usa información de las direcciones IP e ID de cada dispositivo y actividad de la cuenta. Por lo que no es fácil “engañarlo”.

Netflix acumula 209 millones de clientes, de los cuales más 74 millones corresponden a Norteamérica. FOTO: Pexels

¿Cuándo y cuánto?

Se estima que este anuncio lo harán a principios del próximo año, aunque aún no hay un precio aproximado. Sin embargo plantean que de seguir con el esquema que actualmente implementan varios países latinoamericanos, su costo será proporcional a una cuarta parte de la tarifa básica.

En el caso de la nueva herramienta de migración de cuentas, aquellos que quieran evitar estas tarifas en los perfiles familiares, podrán desistir del plan y utilizar la función "Transferencia de perfil". Con esto el usuario podrá abrir una nueva sesión y conservar su historial de visualizaciones, recomendaciones, reproducción en curso, etc.

El servicio se encuentra disponible en 190 países, pero no en todos se tienen los mismos costos, planes y beneficios. FOTO: Netflix

