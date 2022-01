¿Qué son los NFT? Facebook Meta quiere crear una plataforma de compra y venta

A grandes rasgos, los NFTs son tokens no fungibles, es decir, un archivo único que no se puede sustituir o replicar idénticamente. Este puede ser una fotografía, vídeo canción etc única que no se puede duplicar y que es único.

Cada día crece más la tendencia que gira en torno a los NFTS. Ahora sabemos que meta (Facebook) quiere comenzar a subirse a ésta creciente forma de vender y meta que implica la red social Facebook e Instagram implementará nuevas funciones para los mismos.

De acuerdo a información proporcionada por financial times, ahora Facebook e Instagram quieren implementar una nueva función donde las personas puedan crear, subir y vender sus NFTs.

Lo que ha dicho este medio es que de momento van a implementar un piloto para poder probar estas funciones, están estudiando la posibilidad de poder introducir los NFTs en sus plataformas de una manera no invasiva, es decir que sea una función que se adapte correctamente al diseño y demás con el que ahorita ya cuenta marketplace.

De momento están en fase de desarrollo, sin embargo ya están estudiando todas las posibilidades para que esto llegue a usuarios finales, de forma pública META ha mostrado un interés por los NFTs, por lo tanto está noticia no es una novedad para aquellas personas que siguen todas las novedades de facebook e Instagram.

Facebook e Instagram podrían apostar por los NFTs

Este interés viene de la mano de Adam Mosseri, persona encargada de Instagram, cuando reveló el interés de la plataforma por introducir los NFTs.

Todo apunta a que dichos tokens van directos al Metaverso de Facebook y estarán presentes en el mismo, otras empresas también han hecho mención del interés por los NFTs, esto incluye a Twitter que ha expresado interés por los mismos.

Ahorita es la tendencia a seguir y hemos visto como algunos NFTs han Sido vendido por millones de dólares, incluso algunos otros que solo son un pixel de color, habrá que ver cómo sigue la tendencia y hacia dónde va.

