¡Cuidado! Así opera el troyano que roba cuentas de videojuegos

Los cibercriminales siempre están al acecho de nuevas víctimas, buscando constantemente la manera de apoderarse de la información de miles de usuarios que constantemente caen en sus trampas. En esta ocasión se ha detectado un nuevo troyano que podría afectar a los videojugadores en PC.

Steam, Epic Games Store y Origin son solo algunas de estas plataformas que se encuentran amenazadas por este nuevo malware, el cual de acuerdo con los investigadores tiene como objetivo final conseguir los datos bancarios asociados a las cuentas.

Este nuevo malware, que ha sido nombrado BloodyStealer, es un troyano-ladrón capaz de recopilar y extraer varios tipos de datos de decenas de aplicaciones, desde contraseñas, cookies, formularios, hasta información de tarjetas bancarias.

Karspersky recientemente presentó un informe en el que demuestra que el troyano BloodyStealer ha sido capaz de evadir la detección de distintos sistemas de seguridad, sin ser detectado. Además se sabe que este software malicioso se vende en foros clandestinos con un precio de 10 dólares por una suscripción de un mes, o 40 dólares por una "licencia de por vida".

Si bien, es verdad que resulta un poco complicado poder detectarlo, existen muchas maneras de poder evitarlo. La primera recomendación es no descargar aplicaciones o videojuegos de sitios desconocidos, en el caso de Windows aplicaciones fuera de la Windows Store.

Así mismo, resulta importante activar la autentificación en dos pasos, además de actualizar constantemente la contraseña, no utilizar la misma en otras cuentas, ni compartirla con usuarios o sitios externos. Por último, y no menos importante, hay que verificar los enlaces a los que se acceden, procurando no introducir información en sitios que no cuenten con HTTPS.