¿Me encanta en Twitter? La red social comienza a probar emojis

Las redes sociales todos los días están cambiando, añadiendo o retirando funciones, todo para que el usuario final esté más cómodo y pueda interactuar con las personas que sigue e incluso con sus amistades, entre esas funciones hay que recordar que Facebook tiene una de las más llamativas y usadas, las reacciones en comentarios o publicaciones, esta herramienta ha dejado de lado el tradicional like haciendo más dinámica la interacción en la red social.

Tanto ha sido el éxito de esta función que otras aplicaciones están ya trabajando para añadirla a su plataforma, tal es el caso de WhatsApp y una supuesta filtración que asegura que la app de mensajería ya se encuentra probando con reacciones. Ahora sabemos que Twitter también estaría interesado en implementar dicha función.

Según informes del medio Engadget, Twitter ha comenzado a probar la función de reacciones para los Tweets, todo esto incluye los retweets, las menciones o cualquier publicación. Esto de momento está únicamente disponible en Turquía, a modo de prueba. Al igual que facebook, estas reacciones están ligadas como un complemento para los likes.

Dentro de esta prueba la polémica red social ofrece cuatro reacciones diferentes, usando emojis, del mismo modo que Facebook. Es importante mencionar que el usuario final no puede cambiar estos emojis o usar otros que no vengan dentro de estos cuatro, entre los que se encuentran: “lágrimas de alegría”, ”Cara pensante”, “Aplausos” y “Cara llorando”.

De momento, no está claro cuándo llegará al público final en todo el mundo, o incluso si estos emojis serán los definitivos para esta función, del mismo modo no es la primera vez que Twitter prueba esta función, en otras ocasiones ha usado el emoji del “100” e incluso otras caras como la ya conocida “cara con corazones” Con todo esto, el like no desaparecerá solo se complementará con los emojis.

Todas estas funciones aún se están probando, con el fin de volver más dinámica esta red social, en Turquía están disponibles para iOS y para Android, lo cual hace que muchos dispositivos sean compatibles con dicha función.