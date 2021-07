Assassin's Creed Infinity y el futuro de los videojuegos

¿No les parece raro que Ubisoft no haya anunciado ningún título nuevo en el pasado E3? AC Origins, Odyssey y Valhalla no solo revivieron la franquicia con estos tres grandes juegos, sino que al parecer serán el preámbulo de un proyecto que, más que ambicioso, sería el inicio de las “comunidades gamer” y no es que estas comunidades o ambientes de juego no existieran, pero al parecer va mucho más allá este proyecto.

Como anécdota, comencé a jugar y seguir los títulos de Assassin's Creed desde su primer estreno en 2007, cuando salió para Xbox 360 y PS3. A partir de ese juego, cada nueva historia era obligatoria de terminar y además terminar los logros al 100%. Después apareció el modo online con desafíos importantes y un solo objetivo: ser el mejor Assassin. Como detalle y que a la larga se volvió complicado, era que con tanto título diferente, el modo online además de ser repetitivo, se perdía esa importante experiencia de juego obtenida luego de pasar horas en modo online.

¿Cuál es el futuro de la industria de los videojuegos?

Aunque es repetitivo, es inevitable no mencionar a Grand Theft Auto V. No solo por modelo de negocio, sino también porque Rockstar Games ha logrado crear una comunidad de gamers inmensa y que está vigente desde el 2013 que se estrenó GTA V. Este modo de juego le ha traído ganancias millonarias y el reconocimiento de ser uno de los mejores juegos de la historia.

Parece que nos quejábamos tanto porque no ha sido lanzado Grand Theft Auto VI, pero la realidad es que Rockstar Games posiblemente está creando una verdadera revolución en la industria de los videojuegos que de ser ciertas las teorías, marcaría un antes y un después. Por ello Ubisoft no se quiere quedar atrás y estaría desarrollando un ambiente de juego similar. De hecho ya hay teorías sobre esto, y el próximo proyecto que se llamaría Assassin's Creed Infinity, enfocado en agrupar los últimos títulos en un solo modo online.

El gran reto de Ubisoft será crear un ambiente que pueda agrupar los últimos juegos de la franquicia. Un modo online con Origins, y Valhalla sería un gran paso para el proyecto Infinity. A cambio, la franquicia sufriría cambios en la periodicidad con la que suelen estrenar títulos, pero si la hipótesis es correcta

Esto sin duda traerá cambios en el modelo de negocio de las franquicias y las desarrolladoras de videojuegos. Proyectos cancelados, retrasos en algunos títulos y dejar en el cajón de proyectos secuelas, son algunos de los efectos que podría tener este nuevo proyecto y transformación de la industria. Rockstar Games por cierto, estrenó su nuevo complemento online, GTA Online: Los Santos Tuners y sigue demostrando la efectividad de un proyecto así de sólido, un juego de 2013 lanzando, ampliando la experiencia de juego y nutriendo su con contenido nuevo a su comunidad de gamers.

DRV