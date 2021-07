Juegos Olímpicos: fanática de The Witcher gana medalla de oro

A pesar de que muchos gamers se quedaron con las ganas de ver a Mario, Gokú y Pikachu en la inauguración de los Juegos Olímpicos, parece que las sorpresas para los gamers no se harán esperar.



Más allá del soundtrack con canciones de videojuegos de franquicias japonesas que pudimos apreciar en la inauguración, ahora una atleta Olímpica nos sorprendió con su collar.



Vitalina Batsarashkina, representante del Comité Olímpico Ruso, quien compitió en la categoría de pistola de aire comprimido 10m, portó un collar de la Escuela del Lobo de nada más y nada menos que el mundo de The Witcher.

No es la primera vez que esta atleta nos sorprende con algún objeto de The Witcher, ya que en las Olimpiadas de Río de Janeiro en 2016, utilizó un medallón y un colgante de Geralt de Rivia, por lo que desde la cuenta de The Witcher la felicitaron.

En los Olímpicos de Rio de Janerio Vitalina Batsarashkina se llevó la medalla de plata, pero ahora en Tokio 2020 consiguió el oro, sin duda el collar le dio buena suerte.

Por otro lado, Vitalina Batsarashkina no es la única atleta de la que se sabe su amor por los videojuegos, ya que Alexa Moreno, gimnasta mexicana sorprendió al utilizar la canción Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba para su rutina.

La misma Alexa Moreno declaró que es fan de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba y que su música la motiva a realizar su rutina, pero también dijo ser fanática de My Hero Academia y Fullmetal Alchemist.

