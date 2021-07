Resident Evil tendrá perfumes para celebrar sus 25 años, anuncia Campcom

Si eres fanático de Resident Evil y tienes ganas de seguir festejando el 25 aniversario de esta gran franquicia de videojuegos de terror y supervivencia, Capcom tiene buenas noticias para ti.

Con motivo del aniversario, Capcom anunció en la Capcom Store una nueva serie de perfumes inspirados en los personajes más emblemáticos de Resident Evil, dentro de muchos otros productos conmemorativos.

No te preocupes, estos perfumes conmemorativos no olerán a los monstruos que aparecen en las historias, y tampoco a Lady Dimitrescu, estos tres perfumes están inspirados en Chris Redfield, Leon S. Kennedy y Jill Valentine, quienes son los protagonistas de Residen Evil y fueron lanzados en la Capcom Store el 23 de julio de 2021. Sobre el aroma, Capcom describe los aromas con un tono de incienso entre otras características.



En la colección que lleva el nombre de Capcom mini Perfume Collection (Biohazzard) cada frasco dice en qué personaje está inspirado, contiene 10 mililitros de fragancia, son de edición limitada y llama la atención que para el perfume de Chris Redfield utilizaron el lookdel personaje en Resident Evil 5 mientras que para los de Jill Valentine y Leon S. Kennedy utilizaron el de los últimos remakes que se han hecho.

Según Capcom, los perfumes se ajustan a las situaciones y estados de ánimo que puedan tener los usuarios a lo largo del día.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Capcom lanza perfumes al mercado ya que en su tienda cuenta con una amplia variedad de opciones de grandes sagas como Devil May Cry y Monster Hunter, entre muchas otras.



Por el momento se sabe que los perfumes de Residen Evil costarán 6380 yenes (que son aproximadamente 60 dólares) y no se sabe si estarán disponibles en todo el mundo ya Capcom, por el momento, únicamente los ha anunciado en la Capcom Store de Japón.