Google rinde homenaje a Francisco Toledo en su doodle; el pintor oaxaqueño cumpliría hoy 81 años

Para todos los internautas ya es común usar Google y encontrarse con un doodle especial que recuerda o conmemora algún personaje o acontecimiento, esta imagen única y distintiva decora el logotipo del famoso buscador con una imagen alusiva, y este sábado 17 de julio no fue la excepción, ya que Google decidió celebrar el cumpleaños del pintor oaxaqueño Francisco Toledo en el 81 aniversario de su nacimiento.

Francisco Toledo (1940-2019), cumpliría este día 81 años. El artista nació en la ciudad de Juchitán de Zaragoza, en el Istmo de Tehuantepec, y a lo lago de su vida dejó un gran legado cultural, artístico, y de activismo social que marcaron y acompañaron a más de una generación. Además de ser un reconocido artista plástico de orígenes zapotecas, también tuvo una destacada labor como activista de izquierda, luchador social, ambientalista, promotor, difusor cultural y filántropo.

Por estas razones, este sábado las seis letras de Google fueron sustituidas por cuatro cuadros que hacen alusión a la obra de Francisco Toledo, así como un retrato del pintor zapoteca, quien a lo largo de su vida exaltó en su trabajo pictórico la cultura zapoteca, y plasmó en su obra animales, la naturaleza, el entorno en el que creció, así como otros temas.

Recordando la obra de Toledo y la cultura de Oaxaca

José Carlos Ramírez, gerente de marketing de Google México, habló en entrevista sobre las motivaciones que llevaron al gigante del internet a celebrar la vida del pintor, hoy en el día de su cumpleaños: “Más allá de celebrar las nueve mil obras de arte que hizo a lo largo de su trayectoria, con el doodle celebramos a la cultura de Oaxaca y a la cultura zapoteca", destacó.

El pintor juchiteco falleció el 5 de septiembre de 2019. FOTO: Cuartoscuro

Ramírez hizo hincapié además en la destacada labor social del artista juchiteco: "El maestro Toledo fue un abanderado de la protección de derechos de las comunidades indígenas que habitan en Oaxaca. Fue un experto en llevar el arte oaxaqueño a todo el mundo”, refirió. El homenaje a Francisco Toledo en esta ocasión corrió a manos de la ilustradora estadounidense Alyssa Winans, quien vive en San Francisco.

José Carlos Ramírez explicó que como Winans no es originaria de México, para la creación del doodle de Francisco Toledo se le “situó en contexto” con la vida, obra y entorno del artista plástico. La creación de cada doodle también implica a los familiares del personaje a quien se celebra, explicó Ramírez, sobre todo en aquellos que ya no están vivos. Por lo que el equipo de Google siempre solicita permiso a la familia del homenajeado e incluso les permiten involucrarse en el proceso creativo del doodle, en el caso de Toledo no fue la excepción.

“Hablamos con la familia del maestro Toledo para entender cómo se imaginaban el homenaje. Ellos nos pidieron ser sobre todo muy cuidadosos en la forma en la que representáramos al maestro Toledo y a su trabajo porque él era una persona muy cuidadosa en sus trazos y líneas. Compartimos antes con ellos el doodle para que nos dieran su punto de vista y estaban muy emocionados de ver la representación porque lo mostramos de manera muy positiva”, dio a conocer Ramírez. Por ello, indicó, ningún doodle es improvisado, sino que detrás de ellos existe un extenso proceso de organización y creatividad.