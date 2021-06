E3 2021: ¿Cuándo y dónde ver la conferencia de Ubisoft?

Hoy, Ubisoft anunció que una nueva edición de Ubisoft Forward, se transmitirá en vivo el próximo 12 de junio de 2021 a las 2:00 PM hora del centro de México. Este show, formará parte del evento digital del E3 de este año, presentando una línea de contenido diversa que incluye los favoritos de los fans, títulos recién anunciados y sorpresas.

El pre-show debutará a las 13:00 PM hora del centro de México, con noticias y actualizaciones de juegos en vivo como For Honor, Trackmania, The Crew 2, Brawlhalla , Watch Dogs: Legion, y más de los equipos de Ubisoft.

El espectáculo principal, que iniciará las 14:00 PM hora del centro de México, detallará la próxima entrega en la línea principal de la franquicia Rainbow Six, antes conocida como Rainbow Six Quarantine, con el estreno mundial de gameplay y videos que revelarán este nuevo título cooperativo por primera vez. El programa también incluirá más detalles sobre Far Cry 6, un título ambientado en una nación sometida al dictador Antón Castillo, interpretado por Giancarlo Esposito.

También habrá noticias sobre Riders Republic, el próximo juego multijugador de mundo abierto que se desarrolla en los paisajes de Norteamérica. Habrá actualizaciones en directo de Assassin's Creed Valhalla y Rainbow Six Siege sobre sus próximos contenidos, así como contenidos de la serie Mythic Quest de Apple TV+ y de la película Werewolves Within, que se estrenará próximamente, ambas de Ubisoft Film & Television.

Tras el programa principal, a las 3:00 PM hora del centro de México, el post-show incluirá una sesión informativa de la comunidad de Rainbow Six Siege para poner al día a los jugadores sobre las últimas novedades, además de un debate en profundidad con los desarrolladores de Siege sobre cómo diseñaron la última incorporación a la lista de operadores: Thunderbird de Operation North Star.

El espectáculo también ofrecerá una serie de nuevas revelaciones, como los amuletos para streamers del Año 6 Temporada 2, el paquete de artistas de la comunidad y las asociaciones del paquete de caridad Sixth Guardian. Los desarrolladores ofrecerán una visión más profunda de los anuncios del show principal, y los jugadores tendrán la oportunidad de ganar un exclusivo Fan Charm a través de los Twitch Drops.

Estamos impacientes por compartir más información sobre nuestra próxima programación en Ubisoft Forward como parte del evento digital del E3 de este año. Este es siempre un momento muy esperado para nuestra industria y una oportunidad para celebrar nuevos contenidos y creaciones. Estamos orgullosos de presentar una cartera de juegos tan diversa con algo para cada tipo de jugador, sin olvidar algunas sorpresas, por supuesto. Alain Corre, Director Ejecutivo de EMEA.

Sintoniza la conferencia en: