WhatsApp: Convierte la app en una agenda personal que te ayudará a recordar todo

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas en el mundo, sin embargo, muy pocos conocen el potencial real de esta aplicación, el cual va más allá de ayudarnos en la comunicación. Existen algunos trucos que puedes usar para convertir esta app en un "asistente" de tu día a día que funcione como un bloc de notas o lista de recordatorios.

Para poder realizar estas funciones, basta con iniciar una conversación contigo mismo, para ello existen varias formas siendo la "más sencilla" acceder a tu navegador web, desde tu teléfono o pc, ingresar a la siguiente URL: wa.me/X y sustituir la última "X" por tu número celular, ejemplo: wa.me/552XXXXXXXX.

Tras ese paso, la aplicación abrirá una nueva conversación de WhatsApp contigo mismo, ahí podrás mandar toda la información que necesites tener a la mano, ya sean textos, mensajes de voz, fotografías, archivos, documentos, etc.

Otro truco consiste en colocar este chat de manera fija, al principio de tu WhatsApp, para que puedas localizarla fácilmente. Para ello, basta con acceder a la app (en el iPhone) deslizar de izquierda a derecha sobre la conversación y presionar el botón “Fijar”. En Android, tienes que mantener pulsado sobre la conversación en cuestión y presionar también el botón “Fijar”.

No olvides activar la opción de generar copias constantemente para que tus mensajes no se pierdan. Además al ser una app que cuenta con mensajes cifrados de punto a punto WhatsApp no puede llegar a leer lo que anotes en esta conversación individual.

Vía | Hipertextual