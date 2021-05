Netflix entrará al mercado de videojuegos: te contamos qué se sabe

El entretenimiento en línea es más que ver series y películas, ahora ni las grandes firmas de videojuegos están a salvo luego de que se anunciara que Netflix está considerando expandirse hacia el mercado de videojuegos con un conjunto de productos descargables, señaló The Information, con información recogida por Axios.

¿Cuándo saldrán los videojuegos de Netflix?

Las fuentes citadas por The Information bajo anonimato dijeron que Netflix tuvo contacto con ejecutivos experimentados de la industria del juego para unirse a la compañía, asimismo, fuentes de Axios apuntaron a que Netflix busca generar un paquete de juegos que sería una especie de “Apple Arcade más pequeño” que presentaría una combinación de propiedad intelectual con licencia de Netflix y trabajo original de estudios independientes.

No obstante, la apuesta de Netflix continúa en fase de concepto, sujeta a cambios y será complicado que presente un producto terminado para 2022, asimismo, la compañía está considerando lanzar este nuevo servicio bajo suscripción con títulos propios y sin publicidad incluída.

La medida del gigante de video vía streaming llega en un momento en que la industria de videojuegos se ha beneficiado del aumento en la demanda de jugadores derivado del distanciamiento social y como un esfuerzo por crecer más allá de su negocio tradicional a medida que la competencia en el sector de transmisión se intensifica con actores como Disney Plus y Amazon Prime Video.

Anteriormente Netflix ya había experimentado con programación interactiva con películas como “Black Mirror: Bandersnatch” y “You vs. Wild” las cuales permiten a los espectadores decidir los movimientos de los personajes.

¿Qué tipos de juegos desarrollará Netflix?

Por medio de un comunicado a The Information, Axios y Polygon, Netflix señaló que sus más de 200 millones de suscriptores “valoran la variedad y calidad” de su contenido, así como de los programas interactivos, por lo cual la apuesta podría enfocarse en el desarrollo de juegos basados en exitosas series de producción original como Stranger Things, La Casa de Papel y To All the Boys, además para la compañía no es ajeno el potencial del contenido basado en juegos como The Witcher, Resident Evil, Castlevania, Angry Birds, Assassin’s Creed, Cyberpunk, entre otros.

