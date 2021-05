Nómadas digitales: ¿qué son y cómo convertirte en un trabajador viajero?

Quizás antes de la pandemia causada por Covid-19 deseábamos estar bajo una modalidad de teletrabajo, laborar desde la comodidad de nuestro sofá, mientras la televisión reproduce algo de fondo o mientras almorzamos. Para muchos este estilo de vida llegó y, a un año del inicio de la cuarenta y del encierro, es probable que ya no te sientas cómodo bajo este esquema de trabajo. Sin embargo, existe un esquema de trabajo que ha ido tomando popularidad y que más de uno desea llevar a cabo, éste estilo de vida es conocido como nómada digital.

¿Qué es un nómada digital?

Un nómada digital es un estilo de vida en el que una persona trabaja de forma remota para alguna empresa, empresas o personas y, al estar de forma remota, este puede tener una vida más “nómada” y aprovechar para viajar.

¿Cómo obtener este estilo de vida?

Si tu deseo es trabajar y viajar o trabajar mientras estás viajando, déjame decirte que este estilo de vida no es imposible, pero sí requiere una serie de cuestiones muy puntuales.

Una de las primeras premisas es obtener los suficientes ingresos que te permitan brindarte este tipo de vida, puede ser trabajando de forma “freelance” para una o varias empresas (o personas), emprendiendo algún negocio online (para obtener ingresos extra si es posible). Otra de las premisas es no tener miedo y tener ganas de hacerlo. Muchas veces las personas se encuentran indecisas y solicitan opiniones o consejos a sus familiares y/o amigos, sin embargo, en ocasiones no siempre es lo mejor, pues más allá de aconsejarte tienden a sermonear y a decir que no tomes malas decisiones, lo cual no està mal pero no necesitas estos comentarios, sino el apoyo de tus seres queridos, por lo que no te dejes influenciar por malos comentarios, se positivo y si quieres hacerlo, adelante.

Algunos empleos que te permiten ser nómada digital

Creador de contenido

Community Manager

Fotógrafo

Diseñador gráfico

Diseñador web

Traductor

