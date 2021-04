"Xupermask": Este es el cubrebocas creado por Will.I.am y diseñado ¡por un mexicano!

Luego de que ha pasado más de un año de que se declaró la pandemia ocasionada por el Covid-19, se implementó el cubrebocas de manera obligatoria en todo el mundo, en el que en muchos lugares del mundo, no solo tener un cubrebocas era necesario, sino que este tuviera estilo, por lo que se lanzaron al mercado, miles de diseños para destacar entre los demás con un sin fin de marcas populares o personajes plasmados en ellos.

Con esto, luego de un año, y no solo innovando el diseño del cubrebocas además de que fuera efectivo, sino que tuviera estilo y personalidad, Will.I.am se unió al mercado de los cubrebocas, quien colaboró con el diseñador mexicano José Fernández para crear el primer cubrebocas inteligente.

El nuevo "Xupermask", que lleva por nombre este nuevo invento, es el primer cubrebocas en su tipo con audifonos incluidos, hecho para aquellas personas que aman la música, y no pueden ir sin ella a cualquier parte que van.

Además, del líder de los Black Eyed Peas y José Fernández, el director ejecutivo de Honeywell, Marc Benioff, es miembro-fundador de este nuevo invento, quien es elemento importante para que los nuevos "Xupermask" pudieran ser una realidad.

Una idea que revolucionó dos industrias

Tanto el sector de la salud como el musical, han sido cubiertas y esta idea surgió de la presentación de Will.I.am junto a Black Eyed Peas en la pasada edición de los MTV Video Music Awards, donde Benioff quedó sorprendido con el cubrebocas del intérprete de "American Dream" que utilizó durante el show, el cual simulaba al de un casco espacial, y ahí fue cuando le propuso crear el primer cubrebocas inteligente.

Luego de varias pláticas y propuestas sobre el nuevo cubrebocas, finalmente la idea quedó concretada y comenzaron a trabajar en conjunto para realizar los nuevos "Xupermask".

Cubrebocas con tecnología

Lo innovador de este cubrebocas, es que tienen audífonos "in ear" con cancelación de ruido activa y conectividad magnética para que se adhieran a la mascarilla mientras no se usan, mismos que no necesitan conectarse con directamente con cable a tu teléfono, ya que cuentan con conectividad Bluetooth 5.0 disponibles para dispositivos iOS y Android.

Todo está prácticamente pensado para que los audífonos no se dañen con el bao que expulsa tu boca, contando con ventiladores de tres velocidades y filtros de aire, tecnología que te permite respirar sin dificultad y que ninguna partícula entre por el cubrebocas.

¿Qué precio tiene el Xupermask?

Su precio estará rondando entre los 299 dólares, que son alrededor de 6 mil 50 pesos mexicano al tipo de cambio, y ya están disponibles al público en genera, pero únicamente en Estados Unidos, con envíos oficiales a algunas partes de Europa.

Con información de medios

DRV