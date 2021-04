¡Que no se te pase la demo de Resident Evil Village en PlayStation y Xbox!

La compañía nipona líder en videojuegos: Capcom, ha anunciado que ampliará a una semana, el tiempo y la disponibilidad para jugar a la demo titulada “Castle” de la tan esperada octava entrega de Resident Evil: Village.

En sus cuentas de redes sociales, Capcom aclara que tomó esta decisión debido a la alta demanda que los usuarios mostraron en las pasadas demos del 17 y 24 de abril, que estuvieron disponibles solamente durante un periodo de 24 horas. Cabe mencionar que estas demos solo se pueden jugar una única vez antes de ser bloqueadas nuevamente.

We've heard your feedback and are extending the availability period for the final 60-minute multi-platform #REVillage demo.

The original 24-hour window starting 5PM PDT May 1 (1AM BST May 2) has been increased by a week, and now ends at the same times on May 9 PDT (May 10 BST).

@RE_Games