Pokémon: Japón instala tapas de alcantarillas con diseños de los personajes | FOTOS

La fiebre por Pokémon continúa en su pleno apogeo en Japón, ya que hace un mes se cumplieron los 25 años de que inició la saga. Literalmente, Pikachu y compañía se encuentran en todos lados, prueba de ello es que en la ciudad de Kioto, Japón, fueron instaladas tapas del drenaje con diseños de los personajes de la franquicia.

Incluso, esta iniciativa ha resultado todo un éxito, que otras ciudades del países han hecho sus solicitudes para tener diseños exclusivos de sus alcantarillas, sin embargo, la empresa Pokemon Co., Ltd. aclaró que están saturados en pedidos, pero que a la brevedad retomarán sus actividades.

Los diseños fueron presentados hace unas semanas. Foto: Especial

De acuerdo con las autoridades de Japón y la empresa Pokemon Co., Ltd., este proyecto tiene como objetivo aumentar el número de visitantes a cada región mediante la instalación de tapas de alcantarilla diseñadas con Pokémon en varios lugares del país.

La instalación ha corrido a cargo de las autoridades de Kioto. Foto: Especial

Pero esta estrategia también lleva como fin impulsar el turismo de la región, tanto local como internacional, lo que, sin dudas, ha sido todo un éxito, pues desde hace días se volvieron tendencia las alcantarillas y se ha informado que visitantes de todo el mundo han acudido para conocer todo lo referente a este tipo de actividades relacionadas con Pokémon.

Las tapas de las coladeras se encuentran repartidas por toda la ciudad. Foto: Especial

Si no tienes oportunidad de visitar Japón, Pokemon Co., Ltd. puso a la venta los diseños de las alcantarillas en una especie de superficies plásticas miniatura, que se pueden adquirir a través de la tienda digital de la empresa.

Se ha mencionado que la instalación de las tapas ha sido solicitada por otros ciudad de Japón. Foto: Especial

Se ha mencionado que estas alcantarillas tendrían una relación con el juego para celulares Pokémon GO, pero hasta el momento no se ha mencionado cómo sería la dinámica.

Por Héctor Martínez Moreno