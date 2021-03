Xbox Game Pass recibirá más de 60 juegos indie

Los juegos independientes o indie acaparan cada vez más la atención de los gamers, pues han logrado colocarse entre los favoritos para todas las consolas, algo que vimos recientemente con Hades, que obtuvo el BAFTA a mejor juego del año. Ante este panorama, Xbox ha decidido dar espacio a este tipo de títulos en su Game Pass.

A través de su división ID Xbox, Microsoft anunció que más de 60 títulos llegarán a las consolas Xbox Series X|S y One, ya que mediante su programa han buscado apoyar a que los desarrolladores independientes tengan una plataforma para publicar sus juegos, pues desde la creación de esta división se ha dado luz verde a más de 2 mil títulos.

Sin embargo, una de las noticias más emocionantes para quienes cuentan con Game Pass es que se confirmó que la mayoría de estos títulos independientes serán exclusivos de Microsoft y, por si fuera poco, al menos 20 de los juegos estarán disponibles para las consolas Xbox desde el día de su lanzamiento.

El director de ID Xbox, Chris Charla, detalló que los desarrolladores independientes han ganado más de 2 mil millones de dólares desde el inicio del programa, por lo que se espera que los creadores sigan viendo en Microsoft un lugar para impulsar sus proyectos.

Aunque Charla aclaró que los títulos presentados en su ID Xbox no llegarán a PC, ya que el objetivo de esta división es que los juegos tengan mayor presencia en las consolas y el género indie ya es todo un éxito entre los gamers de computadora.

Conoce todos los títulos

Esta es la lista completa de los juegos presentados en el ID Xbox que llegarán a Game Pass próximamente.

- Adios (Mischief)

- Aerial_Knight’s Never Yield (Headup Games)

- Airport for Aliens Run By Dogs (Strange Scaffold)

- Alba: A Wildlife Adventure (Plug In Digital, ustwo games)

- Alchemic Cutie (PM Studios, Viridian Software, Vakio)

- Among Us (Innersloth)

- Art of Rally (Funselektor)

- Astria Ascending (Dear Villagers, Artisan Studio)

- Atrio: The Dark Wild (Isto)

- Blaster Master Zero (IntiCreates)

- Chivalry 2 (Koch Media, Tripwire Interactive, Torn Banner Studios)

- Cloud Gardens (Noio Games)

- Clouzy! (TinyMoon)

- Dark Alliance (Wizards of the Coast, Tuque Games, ForwardXP)

- Death’s Door (Devolver Digital, Acid Nerve)

- Demon Turf (Fabraz)

- Despelote (solimporta)

- Echo Generation (Cococucumber)

- Enlisted (Gaijin Distribution, Darkflow Software)

- Exo One (Future Friends Games, Exbleative)

- Exomecha (TwistedRed, Nail AKINCI)

- Griftlands (Klei Entertainment, Skymap Games)

- Hello Neighbor 2 (tinyBuild)

- Iron Corbo: Kung Fu Janitor (2DOS Games )

- Knight Squad 2 (Chainsawesome Games)

- Lake (Whitethorn, Gamious)

- Last Oasis (Snail Games, Donkey Crew)

- Lawn Mowing Sim (Curve Digital)

- Loot River (straka.studio)

- Lost Eidolons (Ocean Drive Studio)

- Mad Streets (Craftshop Arts)

- Omno (Studio Inkyfox)

- Onsen Master (Whitethorn, WakingOni)

- Princess Farmer (Whitethorn, Samobee Games)

- Rust (Double11, Facepunch Studios)

- Second Extinction (Systemic Reaction)

- Song of Iron (Escape)

- Soup Pot (Chikon Club, Chryse)

- Spaceline Crew (Coffeenauts)

- Super Space Club (GrahamOfLegend)

- The Big Con (Skybound Games, Mighty Yell Studios)

- The Forest Cathedral (Whitethorn, Wakefield Interactive)

- The Last Stop (Annapurna Interactive, Variable State)

- The Riftbreaker (Exor Studios)

- Twelve Minutes (Annapurna Interactive, Luis Antonio)

- Voidtrain (HypeTrain Digital, Nearga)

- We are the Caretakers (Heart Shaped Games)

La siguiente lista es de los títulos que serán estrenados en el Game Pass desde el día de su lanzamiento.

- Boyfriend Dungeon (Kitfox Games)(Consola y PC)

- Craftopia (Pocketpair) (Consola y PC)

- Dead Static Drive (Team Fanclub)(Consola y PC)

- Little Witch in the Woods (SKT, Sunny Side Up)(Cloud y Consola)

- Moonglow Bay (Coatsink Software, Bunnyhug)(Cloud y Consola)

- Narita Boy (Team17, Studio Koba)(Cloud y Consola)

- Nobody Saves the World (Drinkbox Studios)(Cloud y Consola)

- Recompile (Dear Villagers, Phigames) (Cloud, Consola y PC) – 2021

- Sable (Raw Fury, Shedworks)(Consola y PC)

- She Dreams Elsewhere (Studio Zevere)(Consola y PC)

- S.T.A.L.K.E.R. 2 (GSC Game World)(Cloud y Consola

- The Ascent (Curve Digital, Neon Giant)(Cloud, Consola y PC)

- Undungeon (tinyBuild Games, Laughing Machines) (Cloud, Consola y PC)

- Way to the Woods (One Pixel Dog)(Cloud y Consola)

- The Wild at Heart (Humble Bundle, Moonlight Kids)(Consola)

