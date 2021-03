¡Atención gamers! Lanzan teaser de The Lord of the Rings: Gollum | VIDEO

¿Eres fan del "Señor de los Anillos"? Con toda seguridad tienes todos los libros y viste las películas, incluso has de tener los videojuegos que se han desarrollado sobre esta novela del escritor británico J. R. R. Tolkien. Entonces pon atención porque no tarda en llegar el título "The Lord of the Rings: Gollum".

Daedalic Entertainment presentó el el primer gameplay tráiler del juego que aunque no tiene muchas imágenes por ser un teaser, le da una idea a los fanáticos de lo que podrán ver en sus consolas.

¿De qué tratará "The Lord of the Rings: Gollum"?

Sin despegarse de la historia original, "The Lord of the Rings: Gollum" será un juego de acción y aventuras como su hermano "Middle Earth: Shadow of Mordor". En este caso el protagonista es Gollum y tendrás que emprender el peligroso viaje para apoderarte del codiciado anillo.

Al igual que en la película, tendrás que actuar con sigilo y ser ágil para sortear los obstáculos que se te vayan presentando. Debes de ser muy cauteloso o los orcos podrían escucharte y...

"Aunque es un personaje crucial para la historia de J. R. R. Tolkien, gran parte de las aventuras de Gollum todavía no han sido relatadas en detalle. En El Señor de los Anillos: Gollum podrás experimentarlas. Desde el tiempo que pasó como esclavo bajo la Torre Oscura a su estancia con los elfos del Bosque Negro", se puede leer en la página de Steam.

"Las decisiones que tomes y la forma en la que juegues tienen un impacto directo en la personalidad de Gollum: siempre debatiéndose entre sus dos caras, Gollum y Sméagol, dependerá de ti decidir si el lado oscuro de Gollum toma el poder o si todavía queda un ápice de razón en lo que antaño fue Sméagol. Una mente, dos egos: ¡tú decides!"

lhp