¿Ya jugaste Crash Bandicoot: On The Run!? Está disponible en Android e iOS; es gratis

Crash Bandicoot es una de las franquicias de videojuegos más jugadas de la historia, muchos quedaron impactados cuando comenzaron a jugar en la primera consola de Playstation. Ahora hay una nueva oportunidad de volver a jugar este título, pues se lanzó Crash Bandicoot: On The Run!, el cual estará disponible Android y iOS desde ayer (25 de marzo).

Es gratis y fácil de jugar

Este juego es gratis, sólo tienes que descargarlo de tu tienda virtual favorita y está desarrollado por King Digital Entertainment, la firma encargada de Candy Crush. Esta versión de Crash se especuló que nunca vería la luz, pues el año pasado salió una beta que parecía ser todo lo que habría.

Stephen Jarret, vicepresidente de diseño en King, detalló que el archivo pesa 184 megabytes desde la tienda virtual para Android y 250 megabytes para los dispositivos de Apple.

Detalles y otras cosillas

Este es un juego estilo ‘runner’ en el que Crash y su hermana Coco pasarán por diferentes obstáculos con el objetivo de detener al siempre malévolo e icónico Dr. Neo Cortex. Habrá diferentes retos de carrera, pruebas de tiempo, desafíos de recolección por medio de los cuales deberás derrotar a los secuaces del alocado y maniático profesor Cortex.

Los creadores han prometido que el videojuego se actualizará continuamente para agregar nuevos objetivos, skins de personajes mejoradas y otras características geniales. Eso sí, contará con microtransacciones.

Tendrá opciones multijugador

Podrás jugar con amigos o con otras personas, pues tiene opciones que permiten realizar partidas diferidas a través de las cuales podrás jugar contra otros retadores, de manera individual o en equipo.

Crash fue creado en 1996 por Naughty Dog (los responsables de The Last of Us), firma que desarrolló los primeros cuatro títulos, bajo la distribución de Universal Interactive Studios. Los tres primeros juegos pertenecen al género de plataformas.

