Xbox Game Pass recibirá estos 12 nuevos juegos para lo que resta de marzo

Como cada mes, Xbox Game Pass renovará los títulos que tendrá disponibles para sus suscriptores y, como siempre, tendrá algunas exclusivas, así como excelentes juegos para todos los gustos de los gamers.

En esta ocasión se sumarán 12 nuevos títulos, que empezarán a renovarse a partir del jueves 18 de marzo y hasta el 1 de abril.

De los 12 videojuegos, cuatro serán exclusivos para PC, en los que destaca Nier: Automata, el cual es un título de rol de acción desarrollado por PlatinumGames y publicado por Square Enix.

La lista completa

18 de marzo

- Empire of Sin (Consolas y PC)

- Star Wars: Squadrons (Consolas)

- Nier: Automata (PC)

- Torchlight III (PC)

- Undertale (Consolas y PC)

25 de marzo

- Genesis Noir (Consolas y PC)

- Octopath Traveler (Consolas y PC)

- Pillars of Eternity II: Deadfire-Ultimate Edition (PC)

- Supraland (PC)

- Yakuza 6: The Song of Life (Consolas y PC)

30 de marzo

- Narita Boy (Consolas y PC)

1 de abril

- Outriders (Consolas)

Además de estos 12 nuevos títulos, no olvidemos que la semana pasada también, tras la adquisición de Zenimax Media y Bethesda Softworks, se sumaron 20 juegos, entre los que se encontraban: la saga de Dishonored, la saga de Doom, la saga de The Elder Scrolls, The Evil Within, la saga de Fallout, Prey, RAGE 2 y todas la saga de Wolfenstein.