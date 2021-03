PlayStation anuncia rebajas de hasta un 40% en videojuegos

A pocos días de comenzar la primavera, PlayStation anunció nuevos descuentos, con hasta el 40%, que estarán disponibles lo que resta del mes.

Momentos Play, como han llamado a esta temporada, consiste en casi dos semanas de ofertas en la que varios títulos estarán a un precio menor a lo habitual.

Queremos que te diviertas con juegos increíbles, es por esto qué estamos encantados de anunciar un período de ofertas diseñadas específicamente para juegos físicos. Queremos celebrar a la apasionada comunidad de PlayStation con ofertas increíbles de hasta un 40%* de descuento, durante Momentos Play.

¿Cuándo comienzan las ofertas en PlayStation?

Durante el período del 12 al 26 de marzo, encontrarán dentro de la Play Store ofertas en juegos seleccionados.

El catálogo se encuentra repleto de interesantes videojuegos, como lo son The Last of Us Part II, God of War III Remastered, Bloodborne, Death Stranding.

Descuentos por región

Los descuentos en videojuegos dependerán de la región en la que te encuentres (México, Colombia, Perú, Panamá, Guatemala o El Salvador) .

Descuentos en México

The Last of Us Part II

Ghost of Tsushima

Days Gone

Death Stranding

Bloodborne

InFamous: Second Son

Ratchet & Clank (2016)

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted: The Nathan Drake Collection

Uncharted 4: A Thief's End

God of War III Remastered

Nioh

Horizon Zero Dawn

God of War

Gran Turismo Sport

Uncharted: The Lost Legacy

Astro Bot: Rescue Mission

