iPhone: Existió un PROTOTIPO de la versión X en Jet Black; Apple lo consideró en algún momento

A partir del año 2017, presentaron en nuevo iPhone X que marcó un antes y un después en la vida de los smartphones de Apple, deido a que fue el primer modelo que le brindó una prioridad a la pantalla en su diseño industrial, que renunciaba al botón "home" pero que dió paso al polémico "notch" y que los modelos disponibles estaban en los tonos gris espacial y plata, sin embargo, se ha revelado que hubo una tercera opción, el acabado Jet Black.

Esta información fue descubierta en redes sociales, gracias al usuario de Twitter Mr. White, que comparte imágenes de prototipos con cierta frecuencia, publicó una serie de fotografías de un iPhone X con el acabado Jet Black, lo que comprueba que este modelo estuvo contemplado por la empresa que fundó Steve Jobs, sin embargo este nunca vio la luz.

Apariencia elegante pero frágil

Aunque no se sabe a precisión los motivos exactos que determinaron que esta versión no saliera, existe la hipótesis de que esto se deba a problemas de durabilidad y resistencia, ya que Apple tenía la experiencia de haber tenido dicho acabado en los modelos de iPhone 7 y iPhone 8. Si bien era muy atractivo a la vista, también resultaba ser una textura delicada expuesta a todo tipo de golpes, arañazos y marcas. Es por ello que Apple no introdujo nuevamente este acabado en ninguno de sus dispositivos.

Pese a ser uno de los modelos más elegantes, el Jet Black es poco práctico, a menos de que sólo quede como obra de arte exhibida puede durar y verse muy bien, sin embargo éste tipo de acabado optó por utilizarse con una funda, en caso contrario era propenso a sufrir poco a poco detalles que lo hacían ver como descuidado e incluso roto, es por ello que la gama brillante desapareció de Apple.

Elegancia oculta

Cuando fue la presentación oficial del iPhone 7 con el acabado brillante que ofrece el Jet Black, presumía de ser un material muy resistente y sólido como todos sus productos y dispositivos tecnológicos, sin embargo, de igual forma advirtieron que éste era propenso a sufrir diversos daños como microabrasiones, arañazos y con el paso del tiempo el brillo podría desvanecerse por completo, por lo que recomendaban el uso de una funda.

Sin embargo, esto resultaba contradictorio ya que una funda eliminaba toda posibilidad de mostrar la elegancia del jet Black, por lo que este acabado fue poco funcional y fue descartado para el iPhone X y demás productos.

Con información de Hipertextual

avh