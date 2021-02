iPhone 13 llegará con un nuevo chip que promete desatar todo el poder del 5G

El iPhone 13 parece será uno de los teléfonos más poderosos de este año, pues según los últimos rumores incluirá un chip diseñado por Qualcomm, el cual aprovechará un proceso de fabricación de 5nm que le añade ventajas relacionadas con el 5G.

Y es que el teléfono de la “manzana mordida” poseerá el módem Snapdragon X60 en su interior, el cual podría combinar bandas mmWave y sub-6GHz de forma simultánea para optimizar la conexión, lo cual daría más velocidad de conexión a los usuarios y mejor rendimiento de la pila cuando se use el 5G.

Sin embargo, hay cierto escepticismo entre los consumidores, pues en 2020 el 5G fue muy criticado, ya que no significó una experiencia muy diferente a lo ya existente, esto principalmente a que incluso en los países desarrollados no hay todavía una gran extensión de infraestructura que garantice un buen servicio. En otras naciones, como en México, por ejemplo, el iPhone no funciona con esta tecnología, debido a que los proveedores aún no tienen la capacidad para ofrecer la mejora (se cree que será a finales de año o hasta 2022).

Estas son otras características que se espera posea el iPhone 13:

Color negro mate

Mejoras en las cámaras

Modo de fotografía astronómica

Pantalla de 120Hz

Always-On

Modo retrato en el vídeo.

Se pronostica que la presentación de este equipo se realice las primeras semanas de septiembre y no sufra retrasos como en 2020, año en que la industria se paró por las cuarentenas obligadas por el Covid-19.

En 2022 habrá más poder

Luego de los litigios por patentes y posteriores acuerdos de Apple y Qualcomm, sabemos que para el 2022 el iPhone incluirá un chip X65, el cual permitiría velocidades máximas de descarga de 10 GB por segundo; actualmente son 7 GB por segundo. Esto hace pensar ¿Valdrá la pena ir por el iPhone 13 o esperar por el 14?

msb



Feliz 35 aniversario a The Legend of Zelda! Únete a Utopía Geek :D