WhatsApp: ¿Por qué no puedo ENVIAR ni recibir MENSAJES en mi aplicación? Descubre cómo resolverlo

Hoy en día es fundamental estar conectado todo el tiempo, sobre todo para quienes realizan tele trabajo y necesitan estar en constante comunicación de manera confiable y segura, por lo que WhatsApp se ha convertido en la aplicación aliada para todos aquellos que la distancia ha separado físicamente, gracias a los chats podemos sentirnos un poco más cerca de quienes queremos y no podemos visitar debido al confinamiento por Covid-19 y por la distancia.

A través de la aplicación además de intercambiar palabras podemos enviar audios, fotos y video, emojis y cientos de gifs y stickers, además podemos mandar documentos y llamadas, sin embargo algunas veces también puede tener algunas fallas y es algo completamente normal debido a que algunas veces el sistema puede tener fallas o errores de índole cibernético.

En cada actualización de la aplicación es completamente normal que que a veces algún texto no se envía de manera rápida o por el contrario, esperamos durante algunos minutos un mensaje de nuestro "crush", quizá eso no sería un problema de no ser que la gran mayoría se comunica a través de WhatsApp para cosas importantes del trabajo y la oficina por lo que la inmediatez de vuelve algo fundamental.

Llega un momento en el que tiendes a desesperarte al no recibir ni poder enviar mensajes, sin embargo antes de llegar al punto de querer desinstalar la aplicación y arriesgarte a perder todos tus archivos, fotos y lindas palabras de tus amigos, además de perder la gran colección de stickers, algunas veces esto llega a pasar por errores en cada actualización, además también puede deberse a que los servidores que se utilizan para mantener las conversaciones de manera fluida se "caen".

Tres razones y soluciones

Lamentablemente si esto ocurre, las caídas de la aplicación no suelen informar o notificar sobre ésta falla hasta que se solucionan todos los inconvenientes. sin embargo puedes llevar a cabo los siguientes pasos para evitar este tipo de errores en caso de que todo esté aparentemente bien.

Existen tres razones por las cuales no puedas enviar ni recibir mensajes, la primera de ellas es que debes estar cien por ciento seguro de que tienes acceso a internet, ya sea por una red inalámbrica (WiFi) o a través de datos móviles de tu línea telefónica, ya sea que cuentes con un plan de prepago mensual o por medio de recargas.

La segunda opción tiene que ver con la gran cantidad de chats y archivos multimedia que puedas tener en tu bandeja, ya que algunas veces se puede saturar el caché de la aplicación y esto provoca un pequeño colapso a la hora de realizar alguna actualización, que por lo general se hacen de manera automática, por lo que es recomendable que borres el historial del caché de la app para que todo funcione.

Si ya te aseguraste al cien por ciento de tener internet y de que tu aplicación no se saturó debido a tanto almacenamiento, la tercera alternativa para saber si la aplicacion tuvo una caída sistemática, es utilizando el hashtag #WhatsAppDown o seleccionar el buscador Downdetector para chequear si la app no está funcionando en todo el mundo o de plano es una falla en tu móvil.

