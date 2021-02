¡Conoce todas las novedades que llegarán a Google Meet y Classroom!

La pandemia obligó a que gran parte de la población mundial tuviera que trabajar o estudiar desde su hogar. Razón por la que los servicios de videollamadas tuvieron una demanda nunca antes vista que los obligó, desde entonces, a mantenerse en constante innovación y actualización.

En esta ocasión fue Google quien nos sorprendió con una gran cantidad de novedades y nuevas herramientas para profesores y estudiantes.

Uno de los primeros cambios será en G Suite for Education, que a partir de ahora llevará por nombre Google Workspace for Education Fundamentals. Adicionalmente, la plataforma G Suite Enterprise for Education ahora tendrá el nombre de Google Workspace for Education Plus. Estos cambios no afectará ninguna de las herramientas.

Google también anunció que en algún momento de 2021 llegarán nuevas herramientas a Classroom, que permitirá que los profesores y personal administrativo de las escuelas puedan tener un mayor control sobre sus estudiantes y sus clases. Este servicio tendrá beneficios adicionales en la versión de paga, la cual incluirá reportes más detallados y análisis de datos provistos por Google Data Studio.

Para los estudiantes

Para los alumnos, Google añadirá gradualmente nuevas funciones que les permitirá a los estudiantes interactuar con la clase a través de emoticones. También podrán subir tareas y trabajos con el uso de fotografías. Por último, y no menos importante, la app de Classroom en Android se actualizará para funcionar sin conexión a internet, permitiendo que los usuarios puedan descargar documentos, trabajos y demás archivos.

¿Y para los docentes?

Las herramientas para profesores llegarán de la mano de Google Meet, los profesores ahora podrán agregar "políticas" para gestionar los accesos a la videollamada, silenciar a todos los participantes y finalizar la sesión.