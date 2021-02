Si eres fan de Nintendo ¡No te puedes perder esta nueva miniserie!

Durante la pandemia los servicios de streaming han tenido una gran popularidad y demanda, por lo que el desarrollo de nuevos contenidos originales se ha vuelto una herramienta indispensable para que una plataforma sobresalga del resto de la competencia. En esta ocasión Crackle es quien nos trae una miniserie dedicada al gigante de los videojuegos, Nintendo.

¿Dónde ver la nueva miniserie de Nintendo?

Playing with Power: The Nintendo Story será un documental de 5 episodios, los cuales mostrarán la evolución de la compañía en un viaje a través de sus 100 años de historia. Contará con entrevistas por parte de grandes personajes de la industria como lo son: Tom Kalinske, Ex CEO de Sega of América y Phil Spencer, jefe de Xbox y Vicepresidente Ejecutivo de Gaming en Microsoft.

Lo mejor de todo es que podrás disfrutar de esta miniserie a partir del 1 de Marzo de forma gratuita, debido a que la plataforma de Crackle ofrece sus servicios sin costo, ya que funciona a base de anuncios.