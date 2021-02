Fortnite tendrá una colaboración con Tron; esto es todo lo que sabemos

Hoy, miércoles 10 de febrero de 2021, un grupo de supuestos archivos dentro de Fortnite Battle Royale fueron desencriptados. Ficheros que aparentemente revelaron pistas y personajes de lo que podrían ser próximas colaboración que veremos en la Temporada 5 del Pase de Batalla de Fortnite Capítulo 2.

Si bien, es verdad que Epic Games no ha confirmado públicamente su llegada, ha dado una gran cantidad de pistas que nos hace creer que muy pronto formará parte del universo de Fortnite. El tweet publicado con la frase ''transmisión entrante - Registro de realidad MCP-82 :: Descripción de los objetivos: Luchan por los usuarios''. junto con el sonido mítico no deja ninguna duda.

De acuerdo con diversos usuarios en la red, los archivos descifrados confirman la pronta llegada de nuevos skins de Tron a Fortnite.

Los archivos del portal Mainframe acaban de ser desencriptados. Por la estética y la música parece que el próximo cazador será un personaje de Tron.#Fortnite #FortniteSeason5 pic.twitter.com/LLNc9SJwQA — Rubén Martínez (@ruvenmb) February 10, 2021

Eso sí, todavía no sabemos cuando se lanzará este crossover de Fortnite con Tron, por ahora no queda más que disfrutar del mítico superhéroe de DC, The Flash que recientemente llegó a la plataforma.