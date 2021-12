Cómo activar en iPhone la nueva función para elegir quién se quedará tu cuenta Apple cuando mueras

Tras la reciente llegada de la actualización iOS 15.2 muchos usuarios se preguntan acerca de las nuevas características que se añadirán gradualmente a los dispositivos de Apple, algunas de ellas de forma esencial, que cuidan de tu seguridad, y otras que más que implementan nuevas herramientas para trabajar de una forma más fluida en tu iPhone o iPad.

Existen otras novedades que resultan "curiosas" , dentro de ellas se encuentra una función que nos permite anticipar las acciones que deseamos que sucedan en caso de perder la vida, debido a que dentro de nuestros celulares existe mucha información importante y personal.

Con esto en mente Apple, al igual que Google y Facebook, ha decidido comenzar a implementar un sistema, a voluntad del usuario, con el objetivo de que en vida pueda decidir qué pasará con sus cuentas, redes sociales, información, e incluso sus dispositivos personales, para que estos queden en manos de un allegado de confianza.

Esta función se conoce como representante digital y a pesar de que otras compañías llevan años utilizándolo, ahora Apple lo ha introducido en la nueva actualización iOS 15.2, la cual nos permitirá elegir a la persona que puede acceder a fotografías, videos archivos y mensajes.

Excepciones

Una de las excepciones más importantes de esta nueva actualización es que no se pueden compartir las contraseñas del llavero, así como las compras que se hayan hecho de música y películas, es decir, que el usuario que herede el dispositivo no podrá obtener información alguna de otras cuentas que no se le hayan asignado.

A pesar de que está en una etapa temprana de implementación, algunos usuarios han dicho que les gustaría tener la función de elegir que tipo de archivos quieren compartir.

¿Cómo activarlo?

Para activar esta función, basta con ingresar a la sección de ajustes, buscar tu cuenta, ingresar al apartado de contraseñas y seguridad, dentro de esta sección hay un apartado que dice representante digital o contacto para legado, basta con seleccionarlo y seguir los pasos que indica. Recuerda que puedes escoger hasta cinco usuarios, a cada uno se le dará una clave única que incluso podrán imprimir, para tenerla "a la mano" en caso de ser necesario.

Sin embargo, este proceso conlleva algunas acciones legales, por lo que es es importante que la persona asignada presente un certificado de defunción para que sea revisado por las autoridades y de fe y legalidad de que todo está en orden para poder proceder al uso de datos.

Con estas actualizaciones buscan mejorar que las personas tengan un buen uso de datos personales, incluso una vez que hayan perdido la vida, a pesar de que apenas está llegando dicha actualización de momento ha funcionado sin inconvenientes.

