Metaverso: Ten cuidado de no hacer estas cosas si estás en el universo virtual

Tras el reciente evento de Facebook, en el que cambió de nombre oficialmente a Meta y anunció la creación de un universo virtual llamado metaverso, una gran cantidad de compañías y usuarios han comenzado a pronunciarse al respecto, ya sea a favor, en contra o simplemente a compartir recomendaciones para regular el nuevo espacio.

Pero antes de entrar a detalle en las posibles regulaciones, es necesario entender el significado del metaverso. Según las palabras de Mark Zuckerberg, el metaverso es el entorno virtual del futuro al que será posible ingresar, en vez de simplemente ver una pantalla.

En este mundo virtual será posible llevar a cabo cualquier actividad con dispositivos de realidad virtual, gafas de realidad aumentada y aplicaciones.

Si bien, es verdad que el metaverso existía desde los inicios de la llamada web 2.0, fue hasta este último evento de Facebook en que el término levantó popularidad, al visualizarse como una apuesta "tangible" que se volvería una "realidad" en los próximos años.

Ahora uno de los creadores del primer metaverso, es decir, del clásico Second Life, ha dado algunos consejos para crear las bases sobre las que se construirá el internet del futuro. De acuerdo con las declaraciones de Philip Rosedale, que es uno de los fundadores de Second Life, existen varias recomendaciones a seguir.

El primer consejo de Rosedale es que, más allá de la experiencia, el punto más crítico es la creación de un sistema de moderación que permita a los usuarios coexistir equitativamente en este "nuevo universo".

Como segundo punto, Philip apunta a que el metaverso debe mantener oculta la identidad de los usuarios que participan en ella, una delgada línea entre la privacidad y la transparencia, que podría poner en tela de juicio el derecho de los usuarios al mantenerse anónimos en la red.

Hay cosas como conseguir la identidad correcta (...) a la hora de identificar a la persona real detrás del avatar. El avatar o el seudónimo de la persona tiene que ser lo suficientemente estable [real], ya que sus acciones tienen consecuencias y tienen que portarse bien. Todavía no tenemos sistemas de identidad que permitan una gobernanza sólida.

El creador de Second Life también afirma que los anuncios podrían no formar parte de esta red, o que estos no podrían ser explotados con tanta eficiencia como actualmente sucede en las redes sociales, dado que el metaverso basado en anuncio puede ser una mala experiencia para los usuarios, en especial si ellos pagan por acceder.

