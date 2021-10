State of Play 26 de octubre: Estos son los videojuegos que llegarán a PlayStation

Hoy, 27 de octubre de 2021, Sony llevará a cabo su evento State of Play de PS4 y PS5, aunque también es es probable que se hable acerca de nuevos proyectos para VR, entre otras novedades.

Tal y como se recoge en el blog del anuncio "Esta vez, nos centraremos en anuncios y actualizaciones para los próximos lanzamientos de terceros dirigidos a PS5 y PS4".

¿Qué es State of Play?

Podemos definir a State of Play como las videoconferencias oficiales de PlayStation donde muestran novedades, anuncios, avances y muchos más detalles de sus videojuegos exclusivos para las consolas PlayStation 4 y 5.

La primera edición de State of Play se llevó a cabo el 25 marzo de 2019 y desde entonces realizan uno de estos eventos al menos una vez cada tres meses o cuando suceda algún acontecimiento importante en el mundo de los videojuegos.

En esta ocasión, la transmisión durará aproximadamente 20 minutos y proporcionará información nueva sobre juegos anunciados previamente que llegarán a las consolas PlayStation, junto con algunos juegos no anunciados que veremos por primera vez.

Sintonice las actualizaciones de los juegos existentes, así como algunas revelaciones de nuestros socios en todo el mundo.

¿Dónde y a qué hora ver el evento?

Para ver el State of Play, que será una emisión en vivo y en directo, puedes entrar a los canales oficiales de PlayStation tanto en YouTube como en Twitch.

Los horarios que tendrá en los diferentes países son:

México: 16:00 hrs

Argentina: 18:00 hrs

Colombia 16:00 hrs

Estados Unidos (Washington D.C.): 17:00 hrs

Estados Unidos (PT): 14:00 hrs

Perú: 14:00 hrs

Venezuela: 17:00 hrs

Sigue en vivo la transmisión:

Nuevos lanzamientos

Let it die presenta una secuela llamada Deathverse, estará disponible en algún punto de 2022

Una nueva entrega JRPG, viene en camino con Star Ocean: The Divine Force que llegara en 2022 a PS4 y ps5

En el apartado de expansiones de contenido, el videojuego Bugsnax: The isle of Bigsnax recibirá contenido gratis, nuevas zonas de juego, elementos que decoran los mapas y más en 2022.

Combates en tercera persona llegan de la mano de Little Devil inside, título ARPG que aún no tiene fecha de salida.

Para las personas que son fans de las máquinas arcade y también de las peleas, The King of fighters XV tendrá una beta pública el día 20 de noviembre, para que se pueda probar esta entrega de la popular saga de peleas conocida como KOF.

En la parte de los indies, Deaths Door, llegará el próximo 23 de noviembre a las consolas Playstation 4 y 5.

Un exclusivo de ps plus no se pudo hacer esperar y se ha confirmado que en noviembre llegará First Class Trouble, título multijugador dónde hay que encontrar a la persona traidora.

