Trailer de Star Wars: The High Republic revela detalles de esta serie de libros y cómics

El universo de Star Wars sigue expandiéndose. Recién fuimos testigos del épico final de temporada de The Mandalorian, la exitosa serie original de Disney Plus, en el cual se anunció una serie spin-off centrada en otro querido mandaloriano, Boba Fett; además, durante el Investor Day, LucasFilm anunció más series y una película para próximos años.

Pero la franquicia no sólo es cine, televisión o videojuegos, y prueba de ello es que está por salir al mercado una serie de cómics, libros y revistas llamada Star Wars: The High Republic que se desarrollará unos mil años antes de la saga de Skywalker, es decir, durante la época dorada de los Jedi.

Durante el trailer de lanzamiento se puede escuchar una voz femenia que dice "Somos los guardianes de la paz y la justicia, más allá de las estrellas hay ua frontera interminable. Nuestra orden debe brillar con su propia luz, incluso en los rincones más oscuros de la galaxia".

Este 5 de enero es cuando comienzan a salir los textos de este nuevo producto de Star Wars, los primeros títulos serán Light of the Jedi, una novela de Charles Soule; así como A Test of Courage, de Justina Ireland, y The Great Jedi Rescue, de Cavan Scott.

En tanto, el 6 de enero Marvel Cómics empezará a publicar periódicamente historietas de Star Wars: The High Republic, y en febrero de este año IDM lanzará una serie de revistas llamada Star Wars: The High Republic Adventures.

¿Qué sigue para Star Wars?

LucasFilm y Disney planean expandir la exitosa franquicia creada por George Lucas; en los próximos años planea lanzar las siguientes series y películas:

The Mandalorian - Temporada 3 (25 de diciembre de 2021)

The Book of Boba Fett

Rangers of the New Republic

Ahsoka Tano

Andor (2022)

Obi Wan-Kenobi

The Bad Batch

Visions

Lando

The Acolyte

Willow (2022)

A Droid Story

Rogue Squadron (película)

