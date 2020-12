The Mandalorian: ¿Cuándo se estrena la tercera temporada en Disney Plus?

Este jueves 10 de diciembre, Disney dio a conocer durante el Investor Day 2020 todas las producciones de Marvel, LucasFilm, Nat-Geo, Disney Originals, Pixar, Hulu, Star y ESPN que llegarán en los próximos tres años.

Este evento virtual, que generalmente está dedicado a inversionistas y prensa, fue abierto al público en general en esta ocasión, por lo que todos los fanáticos de las franquicias de Disney supieron en tiempo real los planes de la casa de Mickey Mouse.

Entre otros títulos, en los próximos dos o tres años habrá series originales de Marvel que llegarán en exclusiva a Disney Plus como WandaVision, She Hulk, Loki, I am Groot, Secret Invasion, Hawkeye y The Falcon and the Winter Soldier, por mencionar sólo algunas.

Mientras que en el caso de LucasFilm, el plan es expandir el universo de Star Wars y replicar el éxito que ha conseguido The Mandalorian, serie que actualmente se encuentra en la recta final de su segunda temporada y que se transmite por Disney Plus.

En los años venideros, LucasFilm alista series de Ahsoka Tano, Cassian Andor y Obi-Wan Kenobi, por mencionar algunas, así como una película llamada Rogue Squadron, que será dirigida por Patty Jenkins, a quien conocemos por las películas de Wonder Woman.

Sin embargo, uno de los anuncios que más llamó la atención durante el Disney Investor Day 2020 fue sin duda la confirmación de algo que -de hecho- ya todos sospechábamos desde antes: La tercera temporada de The Mandalorian, la serie con la que inició el éxito de Star Wars en Disney Plus.

¡Temporada 3 de The Mandalorian!

Esta serie cuenta la historia de Mando, un cazarrecompensas mandaloriano que se encarga de hacer 'trabajos' especiales para el sindicato a cambio de metal para mejorar su armadura; sin embargo, durante una de esas encomiendas, rescata a Grogu, a quien popularmente conocemos como Baby Yoda, ya que es una versión infantil del entrañable Maestro Jedi de la franquicia.

Cuando el mandaloriano se entera que Baby Yoda servirá como experimento para lo que queda del Imperio, decide no entregarlo al cliente y salvarlo, lo cual desata una guerra y una persecusión por diferentes planetas.

Mando, interpretado por el actor chileno Pedro Pascal, se encuentra en una constante huida y promete llevar a Grogu con los Jedi para que lo entrenen, pues ya descubrió que ese niño tiene una gran Fuerza.

Gracias al éxito de The Mandalorian y a que no sabemos qué es lo que pasará con Grogu, es que Jon Favreau dirigirá una tercera temporada en la que quizá se explore un poco más sobre el entrenamiento de Baby Yoda con los Jedi y quizá podamos ver entrañables personajes de Star Wars, tal como ya ocurrió en los capítulos que recién se han estrenado en Disney Plus.

Sin embargo, deberemos esperar un año más para la tercera temporada de The Mandalorian, pues este jueves se confirmó que Mando y Grogu volverán hasta el 25 de diciembre de 2021.