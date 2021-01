Peínate como tu personaje favorito de los videojuegos con estos tutoriales: VIDEOS

Si eres amante de los videojuegos, sobre todo de los de acción, aventura, supervivencia y fantasía, lo que te vamos a mostrar a continuación seguramente será de tu agrado y te ayudará a involucrarte más con tu juego favorito, y lo decimos en el sentido más literal de la frase.

Existe un canal de tutoriales y consejos de belleza llamado The Salon Guy, un famoso estilista y youtuber de Nueva Jersey, Estados Unidos, que además de haber peinado a estrellas de Hollywood para las alfombras rojas de importantes premios, también da consejos para cuidar, cortar y peinar el cabello.

En su canal de YouTube, Stephen Marinaro ha subido decenas de videos que muestran a los seguidores cómo copiar el look de personalidades como el futbolista portugués Cristiano Ronaldo, o el actor Robert Pattinson y hasta el de los protagonistas de series como Cobra Kai, de Netflix o The Last Airbender o Shingeki no Kyojin (Attack on Titan).

Sin embargo, al explorar un poco más el canal, que tiene poco más de 800 mil suscriptores de todo el mundo, también se pueden encontrar tutoriales para peinarse como personajes de emblemáticos videojuegos como Call of Duty: Modern Warfare, The Last of Us Part II o Devil May Cry 5.

Esto quiere decir que tras ver los videos de The Salon Guy podrías lucir como el mismísimo Alex "Echo 3-1" de CoD: Modern Warfare, o quizá como Joel y Ellie de TLOU 2, si es que ya terminaste este recién lanzado juego y te setiste muy identificado con los personajes.

Los videos del estilista de las estrellas son bastante sencillos: Al inicio te explica el look de quién va a replicar y con un maniquí empieza a cortar y/o peinar el cabello, para luego darle forma con cepillos, peines, y productos para estlizar y fijar el peinado.

¿Qué te parecieron? ¿Lo intentarás en el baño de tu casa o en tu próxima visita al salón de belleza?

